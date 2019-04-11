不想吃一肚子的添加物？營養師教你「食品選擇關鍵」

▲為確保食物保存和美味，不少業者製成都會加入食品添加物。（圖／達志示意圖）

文／好食課營養師林世航

翻開食品標示，一堆密密麻麻的化學名稱，是不是讓您不安心嗎？這些食品添加物到底在做什麼的呢？安不安全呢？如果想要買沒有食品添加物的商品，該怎麼挑呢？

藉由這篇專欄，好食課要讓大家快速了解食品添加物，還有全世界都在討論的Clean Label潔淨標示是什麼！？讓營養師教你挑選安全又安心的食品吧！

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大家擔心的食品添加物是什麼？做什麼的呢？能保障食品安全嗎？

食品添加物，是添加在食品中幫助「品質」的物質，簡單來說，就是讓食品更加安全、色香味俱全和穩定的物質

台灣有著十分嚴謹的食品添加物管理法規，這些食品添加物都經過毒理試驗，並考量了飲食習慣而制定出「每日允許攝取量」與「使用限量」。

所以在合法合量的使用下，這些看不懂的化學物質其實都是低風險、是安全的！

在食品安全相關法規的規範下，台灣合法的食品添加物共有18種，800多項，常見的食品添加物種類與功用有：

➤ 防腐劑：抑制細菌滋長，保障食品安全…等

➤ 香料色素：讓食品更加美觀美味…等

➤ 乳化劑：讓油水不分離，品質更穩定…等

➤ 漂白劑：讓食品更白，符合消費者的期待…等等

安全的食品添加物讓人安心嗎？

▲台灣消費者對食品添加物的印象。（圖／好食課提供，下同）

「為什麼要加防腐劑嗎？會不會有問題？」

「這麼鮮豔的顏色和味道，一定加了香料和色素！」

「這可以吃嗎？吃了不會有問題嗎？會不會影響食品安全」

就像先前提到的，這些食品添加物都是經過「毒理試驗」認證安全的，可是為什麼消費者還是不安心呢？

這就是食品人的盲點，常常忽略了消費者的觀感，對消費者而言，食品安全不僅是科學上的安全，更要讓人安心，但因為資訊的落差、食品教育的匱乏，讓科學上保障的「安全」卻難以讓消費者「安心」。

保障食品安全是食品業者最基本的要求，但消費者考量的很簡單，食品能安心就是了，所以即便食品添加物是安全的，消費者還是難以安心。

因為食品添加物本質對消費者而言，常常就是健康的疑慮來源

所以除了持續做食品教育以外，食品業者也在安全無虞狀況下，升級製程，用更好的原料，將食品添加物減量，甚至無添加食品添加物，這就是滿足消費者安全又安心的渴望。

Clean Label潔淨標示就是這樣開始的，一個在保障食品安全的狀況下，更進一步滿足消費者「無添加」與「少添加」的飲食革命！

少添加或無添加的趨勢：Clean Label潔淨標示是什麼？

這是源自於英國的一項飲食革命，Clean Label潔淨標示主要有4個目的：

1.減少添加或是無添加食品添加物

2.配方簡單

3.加工製程簡單

4.資訊透明

不過為什麼叫「Clean」呢？因為歐盟的食品添加物法規是以「E+數字」方式管理，所以在食品包裝上會有許多E數字，減少使用非必要性的食品添加物，甚至去除食品添加物。

這樣在包裝上的E數字就會減少，那食品成分標示就比較「乾淨」，而這就是潔淨標示的來源！

與一般的飲食政策不同的是，Clean Label是從民間開始，十足反應消費者的渴求，所以這股浪潮不緊席捲了歐盟，台灣也順著這個浪潮，默默開啟了一場飲食革命！

▲潔淨標章代表少添加或無添加。

認明這兩個標示，讓你安心購買少添加與無添加的食品

Clean Label是個概念與願景，台灣已有相關單位評鑑食品業者的的潔淨標示，能讓企業作為自主管理之用，並發展出兩種標章，潔淨標章與雙潔淨標章，並以Logo的葉片形狀作為區隔：

➤ 潔淨標章：Logo上以綠色一脈兩片葉子的圖像呈現，其原料為非基因改造、農藥殘油符合法規，在食品添加物方面，不得添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大食品添加物。

➤ 雙潔淨標章：Logo上以兩脈三片葉子的圖像呈現，這是在「潔淨標章」的標準下，食品添加物的容許範圍更加嚴格，僅能使用其中82種添加物，而在這標準下，更有許多食品可以達到無添加的等級。

Clean Label潔淨標示，是一場符合消費者需求的飲食革命，但並非每個食品業者都能做到少添加或無添加。無添加防腐劑狀況下，是否能維持食品安全？無添加香料、色素的狀況下，是否要使用更好的原料來維持食品的品質？

食品業者勢必要使用更好的原料、加工技術，才能跟上這個浪潮，這也是讓食品產業升級的好契機。不僅食品廠，在去年10月時，也有大型便利商店全面導入了Clean Label潔淨標章的評鑑系統，期望讓消費者有更多的選擇！

本文由好食課授權提供