拉皮後「做錯5件事」恐讓你錢白花...　醫授日常保健法

▲醫師提醒，所有醫美拉皮都需要經過專業醫師端視每個人的膚質、膚況來做治療。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

女性過了25歲後，膠原蛋白流失速度快，進而出現老化問題，如細紋、蘋果肌下垂等，不少人都會透過醫美拉皮來改善，但拉皮並非一勞永逸，尤其生活習慣不佳影響更大。醫師指出，如抽煙、喝酒、熬夜、長時間盯著電腦、手機螢幕等，都會縮短拉提效果。

吳亮廷醫師指出，25歲是一個分水嶺，過了25歲膠原蛋白的製造跟流失就會有所差別，流失會比製造的速度來的快，每一年會有3%~5%膠原蛋白持續的流失，而肌膚鬆弛則是老化的警訊之一，外觀會出現細紋增加、蘋果肌下垂、嘴邊肉及雙下巴明顯等問題，一連串的老化徵兆只會持續增加。

請繼續往下閱讀...

現今醫美拉提有不同類型，吳亮廷說明，電波拉提是在皮膚脂肪層進行電流震動而產生熱能，透過電波拉皮代謝脂肪，音波拉提則是加熱的溫度較高、深度較深，達到深部緊緻，另外，也有電音雙波的複合式治療，一樣可協助改善上額鬆弛、中段臉頰下垂、下額線條、脖子皺紋。

▲做完拉皮後，長時間滑手機、盯螢幕都會影響效果。（圖／記者李佳蓉攝）

但吳亮廷進一步提到，所有拉皮療程需要經由專業醫師端視每個人的膚質、膚況來做搭配，且拉提並不是一勞永逸，依個人體質、飲食和生活習慣，還是會開始逐漸恢復到一般老化的過程，尤其是現代人低頭滑手機、煙酒不離身、愛熬夜等，都會影響術後效果。

除了醫美之外，也常有民眾詢問是否能透過飲食或基礎保養來抵抗衰老？吳亮廷說，適當清潔、適度保濕及防晒可以幫助延緩老化，飲食方面則建議可多補充抗氧化劑的食物，如葡萄籽粹取物、花青素、蕃茄紅素等來減緩老化程度，如果老化等臉部問題嚴重，可諮詢專業醫師看是否能透過醫美輔助治療。