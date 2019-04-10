驗出C肝沒注意！翁拖10年已成9.4公分肝腫瘤

▲肝病防治學術基金會與 7-ELEVEN 合作《救救肝苦人》「把愛找回來」公益募款活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

家住阿里山鄉豐山村的74歲陳爺爺，原本自覺身體硬朗，卻在一次抽血發現肝指數異常，進一步檢驗發現肝臟還有一顆超過9.4公分大的腫瘤，已經侵犯到血管，無法開刀只能以口服標把藥物治療。醫護人員整理過往篩檢資料發現，陳爺爺十年前檢驗已經發現C肝，只因為身體沒有異狀，並未把檢驗結果放在心上。

陳爺爺現在由兒子親自開車接送往返阿里山和嘉義基督教醫院，來回車程達到4小時，儘管很認真配合治療，但隨著時間過去，體力越來越差，食慾也逐漸減退。

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肝病防治學術基金會個案管理師陳盈如表示，陳爺爺10年前曾經參加肝基會在阿里山鄉舉辦的偏鄉篩檢，當時檢查得知自己有C型肝炎，然而現在詢問爺爺，他僅說雖然抽血但不知檢驗結果，而且身體沒什麼狀況，也就沒有特別在意。

陳爺爺兒子相當遺憾，如果當時得知爸爸C肝，一定會帶他定期追蹤檢查，或許還能夠等到健保補助C肝口服新藥治療，現在卻只能盡量配合醫師，減輕爸爸痛苦。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘指出，國內有40萬C型肝炎患者，卻有多達半數、約20萬人不自知，健保今年起全面給付C型肝炎用藥，只要治療8到12週即可痊癒。

肝病防治基金會和7-ELEVEN合作《救救肝苦人》把愛找回來公益募款，2017-18年深入雲嘉地區推動「保肝全壘打-全方位醫療到點服務」計畫，針對 1,178名B、C肝患者進行肝病抽血與腹部超音波檢查，並針對其中可測得 C 肝病毒量的 166 位民眾，提供衛教、追蹤、治療，一條龍全方位的醫療轉介服務，截至2019年3月底為止，有90人成功接受治療評估，其中73人符合健保用藥資格，成功用藥比例高達 81.11%。

2019年進一步推動「保肝全壘打2.0」，將進入雲林口湖、水林、北港、古坑及嘉義太保、東石、竹崎等 7 個鄉鎮，由專責醫師團隊下鄉， 為 B、C 肝病患者篩檢、 腹部超音波及轉介服務。