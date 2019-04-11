每13人就1人腸癌上身！　專家推一招揪出9成「癌前病變」

▲大腸癌蟬聯癌症之王多年，政府也積極推動篩檢揪早期病變。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌蟬聯癌症之王多年，但根據國健署最新資料顯示，台北市大腸癌發生率從99年每十萬人口43.64下降至105年39.61，為六都最低。對此，台北市衛生局指出，主因是篩檢推動，經由篩檢發現的病變，有94.2%是處於癌前病變及0-2期癌症的早期病變。

隨著外食比例愈來愈多，飲食習慣偏向高脂肪、低纖維及多紅肉，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數仍居十大癌症發生人數第一位，根據最新104年癌症登記資料統計，國人平均每13個人就會有1位，終其一生會罹患大腸癌，甚至有年輕化趨勢，尤其大腸癌在早期無明顯症狀，當有解血便或大便型態改變等現象時，常為時已晚。

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台北市政府衛生局黃世傑局長表示，105年台北市大腸癌發生人數為1,886人，107年共計14萬8,157人接受大腸癌篩檢，陽性個案應追蹤為7,400人，共計5,959人完成確診檢查，確診率為80.53%，其中發現大腸癌235人；癌前病變3,102人，也較106年下降2.42‰。

▲50歲以上民眾每2年可做一次免費糞便潛血檢查。（圖／記者趙于婷攝）

根據國健署分析資料顯示，以大腸癌為例，經由篩檢發現的病變，有94.2%是處於癌前病變及0-2期癌症的早期病變，預後極佳；若非由篩檢所發現的癌症，僅有43.1%處於早期，預後相差非常多。

黃世傑說，大腸癌0期到1期治療5年存活率高達8成以上，到了第3期大腸癌5年存活率則降至不到6成，因此定期癌症篩檢，可發現早期癌症並把握黃金就醫時機，目前衛生局也提供50歲至74歲民眾，每2年即可進行1次免費糞便潛血檢查服務。

糞便潛血檢查流程相當簡單，只需持健保卡至台北市健保特約醫療院所確認篩檢資格領取採便管後，回到家中輕鬆採檢，再將採便管繳回醫療院所即完成篩檢，癌篩檢相關訊息請洽詢台北市民當家熱線1999分機1828或台北市十二區健康服務中心。

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