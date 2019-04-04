查APP野外採菇　「簡單油煎天然a尚好...」吃完送醫才知是毒菇

▲3名登山客參考APP採野菇，直到吃完嘔吐、腹痛送醫，才知道採到毒菇。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府衛生局日前接獲一起民眾疑似誤食有毒野菇而引發食品中毒之案例，有3位民眾登山時發現野地有疑似可食菇類，並以菇類鑑定APP顯示認為該野生菇類為可食菇類，遂採集並以少許油簡單煎煮後食用，結果卻陸續出現嘔吐、腹瀉、腹痛及四肢無力等症狀，經治療後2名症狀緩解已出院，另1名則仍留院觀察。

近年來仍有發生民眾採食不明野菇引起食品中毒的案例，綜觀發生的共通點多為誤判有毒菇類為一般可食性菇類。由於許多有毒菇類不易從外觀上做出是否有毒性的區別，因此，為確保民眾食的安心、食的健康，應避免採摘不明的菇類食用，或以網路未經證實資訊來判別菇類是否可食用，網路APP資訊來源不明，提供之相關資訊是否正確仍有待商榷，新竹縣衛生局也呼籲民眾，切勿因為滿足一時口腹之慾，反而造成身體傷害。

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衛生局表示，若不慎誤食毒菇類造成身體不適，應儘速就醫並盡可能的將食餘檢體一併送到醫院，提供醫療人員或專家作為專業判定的依據，以利對症下藥，施行急救措施。衛生局也再次呼籲，郊外登山健行，切勿任意採摘野生菇類，以避免食品中毒造成遺憾。

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