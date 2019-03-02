鼻子不通好難過！「三步驟清洗鼻腔」馬上通

▲你有過鼻塞或呼吸不順暢的經驗嗎？（影、圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

每次到了季節交替的時候，很多人都會有鼻子過敏的問題。甚至是到了冬天伴隨著空氣污染，就容易引發呼吸道疾病。今天健康盟健康聯盟要來教大家用「三步驟清洗鼻腔」，這不只能減輕鼻炎症狀，還能預防呼吸道疾病和清洗鼻子裡面的髒污喔！

請繼續往下閱讀...

▲洗鼻能減緩鼻炎、預防呼吸道疾病和清洗鼻內髒污。（圖／健康盟健康聯盟 提供，以下皆同）

步驟一：洗鼻的前置作業

以肥皂或洗手乳將雙手清洗乾淨。準備一個洗鼻容器，取500毫升35度的過濾水，加入4.5克的無碘鹽，攪拌直到溶解為止。健康盟提醒，不可以使用自來水，水溫也不要過冷或過熱，否則會造成鼻黏膜受損不適等狀況。

步驟二：洗鼻ing

彎腰且頭部朝下，並將洗鼻器頂著單側的鼻孔，輕押鼻身讓洗鼻水流入鼻腔，再用嘴巴呼吸。此時，洗鼻會慢慢地從另一側的鼻孔流出，兩側都要記得清洗一次。清洗完畢後，將頭部輕輕地左右搖擺，鼻子慢慢吹氣，才能將鼻腔內的液體全部排出。

步驟三：洗鼻的後置作業

將洗鼻器徹底清洗乾淨，並放在通風處晾乾。一切就大功告成囉！

▲專家建議大家每天洗鼻1-2次。

最後健康盟也建議大家每天可以洗鼻1-2次，但是不可以清洗太多次，否則會造成鼻腔粘膜受損的反效果！

健康盟健康聯盟，健康盟是由一群擁有醫療專業背景的成員組織而成！針對醫療上的衛教知識，製作一系列的健康秒懂衛教主題，並透過有趣的動畫來呈現！現有經營：粉絲團、YouTube頻道