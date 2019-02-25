減緩喉嚨痛三大方法　蜂蜜檸檬汁是有效好物

▲喉嚨痛只能看醫生嗎？（影／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

每年到了這個時候，天氣總是乍暖還寒。眼看春天就快來了，下一秒氣溫可能又會驟降。沒辦法適應天氣變化的人，很容易就會覺得喉嚨痛。今天健康盟健康聯盟（以下簡稱健康盟）就為大家整理出減緩喉嚨痛的三大方法，帶大家更加了解喉嚨痛。記住下面三個關鍵，就能讓自己遠離喉嚨痛！

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▲造成喉嚨痛的原因有非常多。（圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1. 喉嚨痛時應忌口

在喉嚨開始覺得不舒服的時候，就應該要避免吃刺激性的食物，像是辛辣、油炸物及甜食等都會讓喉嚨痛越來越嚴重。

▲蜂蜜檸檬水（圖／取自LibreStock網路）

2. 喉嚨痛應該吃這些

蜂蜜水、溫熱水、檸檬汁和維他命C都是可以有效緩解症狀的飲品及補品。

▲出門戴口罩可以預防髒空氣刺激喉嚨。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

3. 喉嚨痛時這麼做

首先，你可以用熱水袋或熱毛巾熱敷頸部，這麼做可以促進血液循環，減緩喉嚨的不適。另外，出門也要記得戴口罩，避免接觸到髒空氣或乾空氣。培養規律的生活作息與足夠的睡眠，也可以增加抵抗力喔！

健康盟健康聯盟，健康盟是由一群擁有醫療專業背景的成員組織而成！針對醫療上的衛教知識，製作一系列的健康秒懂衛教主題，並透過有趣的動畫來呈現！現有經營：粉絲團、YouTube頻道