尿道發炎吃藥好不了　竟是「尿液逆流」慘變急性腎盂腎炎

▲一名女性因工作關係，長期憋尿，竟憋到腎盂腎炎。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名50歲王女士因小便疼痛就醫，確診泌尿道感染，但服藥一個禮拜後，仍有小便疼痛、尿急、後腰部疼痛、發燒、畏寒症狀，最後已成「急性腎盂腎炎」。醫師指出，泌尿道感染輕者可以口服抗生素治療，但若已經腎盂腎炎或是嚴重到敗血症，就需要住院接受靜脈抗生素注射治療。

收治該病例的台北市立聯合醫院腎臟內科主治醫師林易生指出，王女士為台北市道路清潔工，診斷急性腎盂腎炎後，經住院靜脈注射抗生素，順利治癒出院，推測最主原因是清潔道路工作的關係，因為工作時間長，不易找到廁所小便，長期憋尿所導致。

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▲醫師強調，多喝水、不憋尿就是泌尿道發炎最好的預防關鍵。

林易生說，女性比男性更容易發生泌尿道感染，因為女性尿道口離膀胱只有三公分左右，相較男性尿道口距離膀胱約有18公分，細菌更容易進入女性尿道，進而進入膀胱造成感染，再加上如果長期憋尿，容易導致尿液存留在膀胱太久，而滋生大量細菌，若尿液積存在膀胱更大量，會導致尿液逆流到輸尿管以及腎臟，進而產生更嚴重的腎臟腎盂感染。

林易生提醒，近期發現非辦公室的女性勞動者，更容易因為工作環境不友善，導致必須憋尿，進而增加泌尿道感染的機會以及嚴重性，除了本病例的道路清潔工，還有科技廠房必須穿著防塵衣的女作業員、飯店廚房女性廚師，百貨公司專櫃小姐，都是門診常見案例。他強調，預防泌尿道感染的方法很簡單，多喝水，不憋尿，保持衛生習慣。

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