操太兇！自行車選手「卡尿」罰站10分鐘　骨盆底肌肉痙攣惹禍

▲自行車比賽示意圖。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

40多歲的自行車選手張先生，幾個月前為了比賽增加訓練強度，前些日子開始出現排尿不順症狀，每次加強訓練後，每次都要站10分鐘才能尿出來，檢驗才知是長時間壓迫骨盆底括約肌，造成肌肉僵硬痙攣，經過物理治療，並在醫師建議下加厚腳踏車坐墊、做好暖身後，輔以適度休息，排尿才逐漸恢復正常。

「運動過頭小心尿不出來！」書田診所尿科主任醫師杜元博表示，近年來民眾非常熱衷跑步及騎腳踏車等運動，幾乎成了全民運動，但魔鬼藏在細節中，不適當的運動量，反而會反效果讓骨盆底肌肉功能異常，造成排尿困難等泌尿系統疾病。

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杜元博說明，骨盆底功能異常的原因如長時間壓力及情緒緊張、憋尿行為，以及經常性壓迫骨盆底行為，引起其肌肉損傷及發炎感染。

▲3招馬拉鬆暖身操「搖擺鬆臀」、「撐身拉腰」、「馬座展盆」。（圖／書田診所提供）

骨盆底功能異常容易合併有膀胱逼尿肌無力，外擴約肌痙攣及性功能異常等問題，常見的症狀有排尿遲緩、尿流細小、排尿間斷、尿後殘尿感、尿後滴滴答答、排便困難、恥骨上疼痛、骨盆腔疼痛、性功能障礙等。

目前治療方式有行為治療、物理復健與藥物治療。行為治療為定期排尿訓練、排尿姿勢訓練；物理治療為磁波椅復健治療、電刺激；藥物治療則有肌肉鬆弛劑、血液循環藥物、抗攝護腺肥大藥物等。此外，注射肉毒桿菌、手術、骨盆底肌肉訓練等也有助改善症狀。

杜元博表示，春季天氣溫暖舒適，是運動的好時機，建議民眾可以在運動前先做3招暖身操，包括「搖擺鬆臀」、「撐身拉腰」、「馬座展盆」，加上適當的保護措施，量力而為，避免突然大幅增加運動量，以免影響排尿，造成身體泌尿系統的損傷。