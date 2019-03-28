「全台最肥」三芝衛生所主任停職！　內部管理失責加記申誡

▲主管機關認為三芝衛生所主任有失管理職責，暫停主任一職。（圖／翻攝google map）

記者趙于婷／新北報導

新北市三芝區衛生所主任蕭秋勇遭民眾爆料疑似濫開藥物，除了月薪8萬之外，還可以多領360萬元的績效獎金，遭外界質疑是「全台最肥」的衛生所。新北市衛生局在20日實地查核之後，初步判定用藥頻率和劑量尚符醫療常規，但考績委員會認為蕭秋勇身為管理職，內部管理失責，記申誡1次，同步暫停該所兼任主任一職。

新北市衛生局簡任技正林惠萍指出，獲報新北市三芝區衛生所蕭秋勇醫師開立安眠類管制藥品疑慮後，經108年3月20日實地查核及專家會議後達成3共識，包括「使用8種管制藥品，其中Eurodin,Stilnox,Rivotril為使用率最高」、「平均每日就診人數約120-150位，其中開立管制藥品使用率約7%，每人年均使用量為5.81毫克。」

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另外，在查察過程共調閱40份病歷，管制藥品頻率尚在合理給藥範圍，外部專家初步查核病歷後認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」，但為求謹慎，病歷資料同時於108年3月22日移請衛福部食藥署管制藥品審議委員會審議。

林惠萍說，考量蕭醫師為機關主管負有行政管理責任，經考績委員會決議蕭員「內部管理有失其責」，予以申誡1次懲戒，並暫停該所兼任主任一職，之後衛生局也成立衛生所醫療保健服務品質專家輔導團隊，將持續進行實地查核。