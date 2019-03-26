一年近200名青少年自殺身亡　專家曝「3大主因」憂鬱最多...

▲根據資料統計，青少年自殺主因以「憂鬱傾向、罹患憂鬱症」最多。（圖／取自Pixabay，下同）

記者趙于婷／台北報導

自殺是青少年第二大死亡原因！全國自殺防治中心指出，根據自殺通報數據，青少年自殺主因以「憂鬱傾向、罹患憂鬱症」，其次依序為「感情因素」、「家庭成員問題」，且通報人數從2017年底至2018年明顯上升，2017年就有193名青少年自殺身亡，以2018年自殺通報數據來看，兒童和青少年共計通報7,179人次，同年11月通報比例更是最高年齡層。

台灣自殺防治學會李明濱理事長指出，根據歷年十大死因資料顯示，青少年族群（15-24歲）之十大死因排名中，自殺從2003年起由第三名上升至第二名，在2017年國人十大死因中，仍居青少年族群第二大死因。

請繼續往下閱讀...

李明濱進一步提到，自殺行為及意念背後是一連串相互影響的過程，並非單一因素造成，尤其在脆弱時刻，某些因素往往是致命的一擊。

根據自殺通報數據，青少年自殺主要誘因以「憂鬱傾向、罹患憂鬱症」（41.3%）最高，次高依序為「感情因素」（30.2%）與「家庭成員問題」（20.9%）。李明濱強調，這樣的數據顯示，對於青少年族群而言，精神健康以及情感人際關係，是影響最大因素。

▲感情因素占青少年自殺原因約3成。

另外，台灣自殺防治學會陳俊鶯常務理事也指出，對於大部分遭逢痛苦或高危險群的青少年而言，大多數會對「溝通方式」較為敏感，因此建立溝通管道是非常重要的，要提升溝通品質，如肢體語言、尊重、肯定與關愛等，都是須注意的重點。

自殺是可以預防的，除了適時關心周遭親友，李明濱建議，也可使用「心情溫度計App 」測量心情溫度，不僅可以分析心理健康狀況，也提供心理衛生資源和協助轉介至社區心理衛生資源或精神科門診。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995