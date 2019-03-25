明明剛吃飽又餓了？專家曝「瘋狂嘴饞6原因」...不變胖都難



▲總覺得自己沒吃飽，才剛吃過一下子又餓了？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導



明明才剛吃完一頓豐盛的晚餐，但一坐下來看電視，就覺得嘴饞想吃點鹹食或甜食嗎？然後就不小心吃光一條巧克力，剛吃飽就覺得餓的經驗相信很多人都有，但究竟是什麼原因所造成，可能是壓力太大或是睡眠不足，請找出原因，否則你只會越來越胖！

為了找出人們不斷感到飢餓導致狂吃零食的原因，《美國赫芬頓郵報》採訪營養生物化學家、暢銷書作家Libby Weaver，協助找出抑制情緒飲食和調節食慾的方法。



1.你真的需要食物

Libby Weaver指出，飢餓的第一個原因，在於你對食物真的有生理需求，其中最明顯的飢餓訊號就是血糖開始下降。為了辨識身體是否真的需要食物，請留意這些變化，注意飢餓感是否慢慢的出現，胃正在咕嚕咕嚕的咆哮，並且測試在喝完一大杯水後看看自己是否還感到飢餓。「在那一刻，問問自己『我想再吃點菜嗎？』，如果答案是『不』，代表你不是真的餓」。



Libby Weaver建議，一整天的飲食要均衡又規律，不要不吃早餐。從「完整的食物」攝取營養，能讓你的飽足感維持更久。

2.你覺得無聊、悲傷或孤獨

如果此時你想吃的是甜食，代表你不是真的餓，而是像在生活中尋找甜蜜，正期待著一些能讓你感到快樂的東西出現。Libby Weaver說，「有些人在晚餐後會繼續吃東西，告訴自己還很餓，其實他們正試圖麻木痛苦的情緒」。



▲壓力大的人內心渴望能吃甜食。（示意圖／unsplash）

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3.你壓力很大

壓力是讓人們一直感到飢餓，且不斷渴望吃食物的另一重要原因，當人體產生壓力荷爾蒙：腎上腺素和皮質醇時，需要燃料作為驅動，好讓身體擺脫危險。而這2種燃料就是葡萄糖和脂肪，當腎上腺素需要燃料時，身體會得到「燃燒葡萄糖」的訊號，這樣的壓力反應讓你渴望吃甜食，以補充整天需要燃燒的熱量。

4.你的食物缺乏色彩和多樣性

人類其實先靠眼睛吃飯，如果你已經習慣吃漢堡、薯條和餅乾等顏色單調的食物，缺乏色彩和多樣性，無法替感官帶來刺激，可能是讓你持續感到肚子餓的原因。

5.睡得不夠

睡眠對胃口產生巨大影響！Libby Weaver解釋，當睡眠不足時，調節飽足感和食慾的2種荷爾蒙，瘦素和飢餓素會產生變化，促使你想吃更多的食物。



6.你已養成了習慣

特別是在吃飽飯後感到肚子餓的人，可能是長時間以來養成的習慣，像是吃完晚餐後喜歡來點甜點，想為這一餐畫下完美句點。