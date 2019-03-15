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別鬧了！台女最討厭「告白爛招Top3」80%失敗　你用了被打槍？

點評:你覺得哪個最爛勒？
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▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）
▲想跟喜歡的女生告白，卻不知道要用什麼招嗎？（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人選在3/14情人節這天告白，而你也是其中一個被打槍的苦情男嗎？心想為何想要有個穩交對象這麼難？婚戀交友App《SweetRing》針對告白方式調查，統整出最讓台灣女生討厭的「告白爛招Top3」。另外，也分析出30%的網友選在白天告白，容易無功而返，聰明選在夜晚告白的人，成功率高出40%。

告白讓人期待又緊張，但屢屢失敗也逐漸消磨你的信心？根據婚戀交友App《SweetRing》調查發現，最讓台灣女生討厭的告白法，第1名為「藉酒壯膽告白」，有80%男網友曾這樣做，但卻讓女生摸不清究竟是酒後吐真言或裝瘋賣傻因而拒絕；第2名則是害羞男首選的「訊息告白」，卻讓70%女生已讀不回；位居第3名是親手做卡片、送小禮物的告白方式，女生卻也不領情。

台女最討厭「告白爛招Top3」80%失敗。（圖／交友App《SweetRing》提供）
▲調查發現，晚上比白天更適合告白。（示意圖／公關提供）

調查發現，還有30%的網友曾經規劃出浮誇排場，想在朋友面前或公共場合當眾告白，希望對方能在眾人祝福下接受自己的告白，但常常卻導致對方太過尷尬而拒絕，實在太糗。

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然而告白「時間點」也很重要，不是有感覺就要衝，搞錯時間點，成功機率爆跌。調查指出，若在約會2～3次後告白，失敗率高達90%。而在約會7～8次後仍遲遲沒動作，對方就會直接將你定位為「朋友」。數據顯示，在約會第6次告白時，成功機率最高，不妨試試看。

此外，就連選在白天或晚上告白也有影響！有30%的人會選在大白天告白，挑對方忙碌的工作時間，最後只能被「略過無視」而宣告失敗；相較於聰明選擇晚上告白的人，懂得運用夜晚的輕鬆氛圍，再搭配無敵海景，成功率比白天還要高出40%。

走路「左顧右盼」不注意前方　男雙腿慘遭倒退拖板車輾壓！

關鍵字： 兩性 愛情健康 告白 調查 SweetRing
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