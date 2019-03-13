一天狂尿12次、膀胱脹痛老感染　竟是「間質性膀胱炎」作怪

▲若發生頻尿、膀胱漲痛等問題卻找不出病因，恐是間質性膀胱炎作祟！（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

一名38歲的李小姐是家庭主婦，曾在三年前感染急性膀胱炎，雖然治癒，卻近3年卻開始頻尿，一天至少尿12次以上，還會膀胱脹痛、反覆感染，看過許多泌尿科、婦產科，一直找不出病因，最後透過膀胱鏡檢查，才確診為「間質性膀胱炎」。

收治該病例的台中醫院泌尿科醫師李明輝指出，間質性膀胱炎好發於35歲以上女性，發生原因不明，病患常有「膀胱疼痛、頻尿」等困擾，該症狀最大的特點就是「尿液中不會檢查出細菌或感染」，所以常常找不出原因，李小姐是經由膀胱鏡檢查，發現有膀胱有出血點等症狀才確診。

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▲台中醫院泌尿科醫師李明輝向患者做衛教說明。（圖／台中醫院提供）

李明輝說，雖然間質性膀胱炎發生原因不明，但一樣可以經過治療痊癒，目前治療方式有玻尿酸灌注療法、高壓氧療法、以及肉毒桿菌療法等，李小姐選擇接受玻尿酸灌注療法，因為間質性膀胱炎就是膀胱粘膜出問題，出現缺損，因此可透過玻尿酸修補。

李明輝提醒，間質性膀胱炎容易復發，患者要注意飲食控制，少量多餐，避免吃含鉀離子或柑橘類食物，運動量也必須適中，最好作一些有助減輕壓力的運動，例如散步、游泳、瑜珈等。

另外，還要養成均勻喝水的習慣，一天約1500c.c，不要一下子喝一大口，也不要因為頻尿而不敢喝水，若有頻尿、膀胱脹痛等症狀，一定要儘速至泌尿科或婦產科就醫。

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