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補助提高生育「柯P說呷卡歹」　陳時中回應了！

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲台灣生育率越來越低，台北市更是全台最晚婚、晚生的城市。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣生育率越來越低，尤其是台北市更是全台最晚婚、晚生的城市，市長柯文者被問到「是否可以用增加育兒補助來提高生育率」，直回「呷卡歹！」今（7）日衛福部部長陳時中也被問及此事，他僅表示「目前沒有這樣的計畫，減輕家庭負擔是政策主軸。」而對於柯文哲的「呷卡歹」一說，他則說「他講話形容詞就是比較大一點。」

晚婚與生育年齡延後是近年嚴重問題，結婚率下降更促使「少子化」問題加劇。根據內政部統計資料顯示，106年全國結婚率創下近7年最低點，其中台北市的男性和女性初婚平均年齡分別是33.7歲與31.5歲，生第1胎的平均年齡為32.54歲，是全台結婚年齡最高，也最晚婚晚生的縣市。

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▲▼228中樞紀念儀式，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

雖然政府也推行育兒補助，但仍有不少民眾都表示扣掉每月房租等必要開銷，薪水真的很難養小孩，因此有人認為是否可以增加補助來提高生育率？柯文哲則直說，哪有可能！砸錢不能解決問題。但他也坦言，以前沒有認真想過這個問題，雖然很多人都說是因為台灣經濟不好，所以年輕人不想生，可是「我看不完全是那個問題」。

今陳時中出席立法院審查《兒童及少年福利與權益保障法》部分條文修正草案也被問及此事。陳時中指出，目前並沒有提高補助的計畫，現在已經有托育、育兒津貼，先看看效果怎麼樣，再做進一步討論。媒體也追問對於柯文哲表示「用錢補助生育是呷卡歹」，陳時中則說「我相信他講話就是形容詞比較大一點，這種政策需要謹慎考慮。」

衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

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關鍵字： 生育率 育兒津貼 生育補助 柯文者 陳時中
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