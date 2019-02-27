全台5鄉鎮成「C肝村」　國健署擬降篩檢年齡「45歲→40歲」

▲針對C肝感染高風險鄉鎮，國健署研擬降低篩檢年齡。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

早期台灣偏遠地區有不少密醫和私人藥局，種下了C肝感染種子，這些密醫、私人藥局透過替人吊點滴等醫療處置，讓C肝不斷傳播，導致台灣偏鄉有不少「C肝村、C肝部落」。根據專家調查，發現有5鄉鎮感染率最高。對此，國健署也指出，會研擬針對這5鄉鎮，降低B、C肝篩檢年齡，將從45歲將到40歲。

根據行政院國家C型肝炎旗艦計畫辦公室流行病學組調查，將台灣各地C肝盛行率風險層級畫分為0-7級，第7級為感染盛行率最高地區，而7級鄉鎮包括「台中市后里區、苗栗縣苑裡鎮、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉、高雄市梓官鄉」等5鄉鎮。

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專家推測，可能是因為這些偏遠鄉鎮，早期醫療資源缺乏，密醫相對較多，在做很多醫療處置時，並未更換新針頭，在針頭重複使用之下，造成C肝不斷感染。

財團法人肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，B、C肝的傳染途徑均為血液或體液傳染，若穿耳洞、針灸、刺青未使用拋棄式針頭，或共用刮鬍刀、牙刷等日常用品，也有可能增加感染風險，且偏鄉地區就醫不便，早期找密醫治療時，未使用拋棄式針頭、針劑的案例時有所聞，因此除加強篩檢外，與衛生單位合作宣導衛教，也能有效降低感染率。

▲台灣偏遠地區早期密醫未使用拋棄式針頭，導致C肝傳播。（圖／取自PIXABAY／示意圖）

C型肝炎旗艦計畫辦公室主任蒲若芳指出，透過檢查可以發現受檢者是否曾經感染過C肝，如果確診病毒量是可以透過C肝口服新藥治療的人，就可以盡快協助就醫治療，減少後續身體狀況和傳播風險。

以往很多篩檢活動是自發性的，有些人會篩檢很多次，但有些人就是不會去篩檢。蒲若芳說，因此目前也針對嘉義阿里山鄉、高雄桃源鄉、花蓮秀林鄉、花蓮卓溪鄉等地區進行試辦計畫，希望在年底可以看到成果，至少要讓80%以上的當地民眾知道自己是感染狀況。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，國健署在民國100年開始在預防健保中提供45歲成人可免費做一次B、C肝篩檢，但根據保守估計，全台灣至少有20萬名感染者不知道自己有C肝，因此試辦計畫也將篩檢年齡從45歲將到40歲，如果試辦效果好，之後也會考慮針對7級高風險鄉鎮，降低公費篩檢的年齡，並補助各鄉鎮聘請個管師，協助衛教和用藥資訊。