月經近了想%%！28天身體變化全都露...第O天要記得避孕

▲月經來後28天，女性身體起了很大的變化。（示意圖／達志影像）

文／潘俊亨

一年365天，小月30天、大月31天，這是一般對於月份的算法，但對女人來說，有另一個專屬她們的月計算法，那就是月經週期。女人的一「月」是28天，它是一個循環的過程，讓它能如此規律進行的神奇力量，就是荷爾蒙。以下我們就來看看在荷爾蒙的作用之下，女人一「月」28天的精彩變化。

第1天：偏頭痛又來了

請繼續往下閱讀...

女性的神經在這時會變得十分敏感，偏頭痛的折磨由此開始。在頭痛感覺來襲時，最好找個安靜的空間靜臥，可以的話小睡一下，讓肌肉放鬆，這樣能減緩不舒服的症狀。

第2天：睡得安穩

行經的第二天是出血量最多的時候，這時人體所產生的褪黑激素比任何時候都多，在這一天妳可以安穩地進入夢鄉，還會感覺怎麼睡都睡不夠！

第3天：多補充維生素

由於盆腔充血，可能出現腰部酸痛的情況，這時千萬不要捶打或按摩腰部，否則會造成盆腔充血更嚴重，使腰部酸脹的感覺加劇。多吃富含維生素的食物可幫助緩解不適。

第4天：積水消退，體重下降

經過前幾天的不舒服，妳的身體這時正努力排除經前由於荷爾蒙水準上升引起的水腫，妳會發現，即便沒有刻意減肥，體重卻略微下降，這正是體內積水排出的成果。

▲水腫消退後，體重會稍微下降 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第5天：雌激素水準降低，好好調養身體

由於雌激素水準降低，使得頭髮和肌膚失去光澤，臉色顯得蒼白，這時要多照顧一下妳的秀髮和肌膚，不要被壞氣色打敗。

第6天：排除體內廢物的最佳時機

這一天，體內的新陳代謝全速運行，是排除體內廢料和有害物質的最佳時機，要多喝水，一天至少喝2000cc，可加速體內毒廢物排出，讓妳更美麗。

第7天：喝紅葡萄酒有助保護心血管

月經將近結束，雌激素水準開始慢慢上升，由於雌激素對血管和心臟具有保護作用，而酒精可以增加血液中的高密度膽固醇，使得血液較不易凝固，所以這時在睡前喝一小杯紅葡萄酒，能幫助雌激素更好地保護心血管。

第8天：舒緩神經避免情緒波動

月經過後，由於經血流失的消耗，使得體力急遽下降，容易出現神經過敏和情緒波動，此時來一場水療能幫助舒緩神經、恢復體能。

第9天：從裡到外美出來

雌激素水準持續上升，此刻的妳，精神及外貌的狀態都特別好，有什麼重要的會面，不妨排在這一天進行。

▲雌性激素讓女人性感度倍增，是適合約會的時機。（圖／pakutaso）

第10天：怕痛的感覺明顯減少

隨著免疫系統的運作越來越好，感染的風險處在最低狀態，怕痛的感覺明顯減少，這天可說是施做外科手術的最佳日期。

第11天：身心狀態處於最高峰

這是28天中感覺最好的一天，不只肌膚狀況良好、身心平衡、情緒格外好，理解能力也特別強，是妳挑戰艱難工作的最佳時期。

第12天：甜蜜的一天

由於排卵期日益接近，身體開始蠢蠢欲動，特別想和親密愛人甜蜜相處。

第13天：不想懷孕要記得避孕

還沉浸在昨天的甜蜜中嗎？若不想那麼快當媽媽，記得要避孕。

第14天：嗅覺特別靈敏

由於人體的嗅覺敏感性與雌激素水準相關，女性在排卵期因為雌激素水準升高，所以嗅覺特別好，這一天就為自己買一束鮮花，好好享受花的芳香吧。

▲排卵期的嗅覺特別敏銳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第15天：胃口大開

排卵後胃口大開是正常的現象，因為身體這時要儲存能量，為可能的受孕做好準備。記得要克制食欲，避免因胃口大開而發胖。

第16天：脂肪燃燒快，有助減重

排卵後如果沒有懷孕，身體會開始為下一次的行經慢慢做準備。這時，雌激素水準會驟然下降，這些變化會促進體內脂肪燃燒，此時減重可說事半功倍。

第17天：身體積水易水腫

從這天開始，身體會感覺越來越沉重，減肥的成果也開始消失，這是因為身體有很多積水的關係。

第18天：腸蠕動變慢，要多吃高纖食物

排卵後腸道容易產生惰性，使得蠕動變慢而導致便秘。這時要多吃一些能促進腸蠕動的高纖食物，如芹菜、菇類等，不只能緩解便秘，還有減肥功效！

第19天：身體變得十分敏感

因為分泌黃體素的關係，身體會變得十分敏感。

▲排卵後，許多女生會感覺神經敏感、懶洋洋。（圖／記者謝婷婷攝）

第20天：渾身不對勁，不想做事

許多女生在這一天會感到渾身不對勁，不只如此，還容易神經敏感和情緒激動，這時適當的做一做紓壓操，能幫助妳恢復穩定的心情。

第21天：皮脂腺全速運行，痘痘冒不停

由於皮脂腺全速運行，使得臉上痘痘冒不停。要對抗痘痘，記得要睡眠充足、戒煙、適當運動；飲食方面，要多吃清淡、低升糖指數的食物，以減輕身體的負擔。

第22天：身體的代謝功能充分發揮

由於荷爾蒙的作用，代謝功能在此時充分發揮，讓身體可好好利用平時儲存的養分。

第23天：曬太陽能有好心情

陽光具有調節內分泌系統的效果，所以當內分泌系統紊亂時，曬曬太陽能幫助回復正常的狀態，對於心態平衡很有益。

第24天：經前緊張症候群報到

循環接近尾聲，月經前的痛苦日益逼近，許多女生會開始感到胸部腫脹，肚子也鼓了起來，這些都是「經前緊張症候群」的症狀，補充維生素B6有助減少這些不適。

▲補充維生素B6可減少經前不適。（圖／翻攝自pixabay）

第25天：敏感性上升，工作效率下降

行經前幾天身體的敏感性上升，但對於工作的專注度卻是下降，此時不宜進行需深度思考的工作，所以不妨輕鬆度過這一天。

第26天：放鬆身心，克服經前緊張症候群

經前緊張症候群的症狀在此時達到高峰，包括憂鬱、噁心、神經質或頭暈等，適當做一些伸展運動能增加血液循環、放鬆肌肉和改善心情，多吃豆類、果仁、葉菜，避免含咖啡因的飲料、酒類、高脂食品，也有助緩解這些症狀。

第27天：肌膚變得敏感，要做好保濕

肌膚對外界的刺激反應趨於敏感，極易發紅和乾燥，要用比較水潤的護膚品，還要注意情緒的紓解，多休息、多補充水分、多吃蔬果、少吃辛辣等刺激性食物。

第28天：戒菸、禁酒，避免提早衰老

為迎接下一次月經來臨，人體對酒精的分解能力及對尼古丁的對抗能力都在這時處在最低下的狀況，此時飲酒、抽菸會促進衰老的進程，因此要戒菸、禁酒。

本文摘自《經痛背後有惡魔》／潘俊亨（愛麗生婦產科院長）／金塊文化