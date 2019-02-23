愛愛會瘦！網友公認「最燃脂姿勢Top3」　73%瘦女每週要5次



▲想要靠愛愛燃脂瘦身？不妨參考以下3種姿勢。（圖／《JustDating》提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

男女床笫之事被認為是種有氧運動，網路上甚至出現常愛愛有助瘦身的說法？對此，海外約會App《JustDating》調查發現，台灣男女公認最能飆汗燃脂的「愛愛姿勢Top3」。然而透過親密的肢體接觸以消耗大量熱量，是否也代表嘿咻次數越多＝運動效果越好呢？資料顯示在自認身材纖細的女性中，有73%用戶透露一週會進行5次床上運動，且每次至少持續20分鐘。



小倆口享受性愛時，過程會變換各種體位，因而帶動不同部位的肌肉運動，堪稱全身式的「床上運動」，更有說法指出性愛不但能讓身心愉悅，還兼顧瘦身效果？《JustDating》針對台灣用戶調查發現，在眾多愛愛體位中，「剪刀式」被台人一致認為是最燃脂的姿勢，無論男女在肌力方面都需要相當程度的付出，心跳加速讓人飆汗不止。第2名則為考驗男性腰力的「站立式」，女性也需要hold住力量相互搭配；第3名是廣受女性喜愛的「女上位」，女網友們恣意搖擺，達到腰、臀、下背部和大腿肌肉的訓練。



▲網友公認最具瘦身效果的愛愛姿勢Top3。



愛愛被視為「床上運動」，能燃脂幫助減肥，但是否代表嘿咻次數越多，運動效果越好呢？該份數據分析發現，每週愛愛3次以上的人，女生比男生多出9%，且自認身材纖細的女性中，就有73%透露一週會進行5次的「床上運動」，每次至少20分鐘。而自認身材適中的女生，過半者都為一週嘿咻2次。在每週嘿咻3次以上的男性中，68%的男生自認是中等壯碩身材。相比之下，女生似乎更相信嘿咻能消耗熱量。