吃湯圓噎到千萬別用手挖！醫教你這招急救...倒下恐已腦缺氧

▲元宵節就是要吃湯圓。（圖／羅東博愛醫院提供）

生活中心／綜合報導

元宵節就是要吃湯圓，但吃湯圓的時候如果沒有細嚼慢嚥，很容易卡氣管，甚至窒息。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，如果發現有人噎到，千萬不要想用手挖幫對方出來，因為可能反而讓異物越陷越深，正確做法是施以「哈姆立克急救法」。

「哈姆立克急救法」（腹部推力法）怎麼做呢？吳昌騰醫師指出，站在患者背後，兩手環腰抱住患者，一手握拳置於肚臍上方，另一手環抱其上；在傷患上腹部（肚臍以上，胸骨劍突以下）朝內上方連續壓擠5次，力量要夠；反覆施行，直到異物排出。

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吳昌騰醫師說，如果是孕婦及大胖子，則不用腹部推力法，而是用壓胸法，按壓部位為胸骨下半部，也就是兩乳頭中間按壓處，同心肺復甦術。「小孩或成人患者是不清楚時（完全阻塞），施行基本救命術及人工呼吸，並趕緊送醫急救。」

事實上，除了湯圓，臨床上也有不少因為吞食麻糬、年糕等異物梗塞呼吸道的案例。宜蘭先前就傳出有一名男子過年吃年糕噎死。羅東博愛醫院急診醫學科主治醫師劉建廷表示，如果發現周遭有人在進食過程中突然掐住脖子、呼吸困難，立刻就要施以哈姆立克法，千萬不要等人倒下，因為一旦倒下，即表示已經失去呼吸功能一段時間了，腦部缺氧，增加腦死機率，後續恢復正常生活的機率也隨之降低。

劉建廷醫師指出，哈姆立克法除了對於身型壯碩的人員較侷限外，各年齡層患者皆可適用；如果是小朋友發生異物梗塞，旁人可以採跪姿與其同高環抱腹部實施，嬰幼兒因噎住而臉色發黑，以虎口抓住嬰兒顴骨，手臂對著嬰兒胸腹部一直線靠著，翻轉嬰兒，頭下腳上傾斜，手掌叩擊嬰兒肩胛骨間，再將嬰兒翻轉至臉部向上，實施兩乳頭連線胸部按壓，直至異物排出口腔。

老人和小孩最常因為吞食噎住而無法呼吸，醫師建議，在進食時應將食塊切小塊再入口，糯米製品較難消化，長輩也應留意，淺嚐即止。

▲糯米製品沒細嚼慢嚥恐噎住。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲發線旁人噎住應該施以「哈姆立克法」。（圖／羅東博愛醫院提供）