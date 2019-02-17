很常胸背痛or咳嗽？陳峙嘉獨授「超神穴位」...還能治耳鳴



▲一下子胸痛、一下子背痛？就讓陳峙嘉教你按「支溝穴」解決問題。（影、圖／《中醫師翻白眼》提供）

生活中心／綜合報導

你有胸背疼痛或是咳嗽的困擾嗎？如果有的話，那麼穴道按摩可以拯救你！為了解決這樣的問題，穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中傳授給大家一穴位「支溝穴」，平時只要能夠多多按壓，就能有效舒緩肩背痠痛、呼吸困難或是咳嗽的問題！



▲只要平時多按壓支溝穴，就能有效舒緩肩背痠痛或是咳嗽等問題。



在進入治療胸背痛之前，陳峙嘉解釋，其實人體一共有12條經絡以及361個穴位，而且並不是「條條大路通羅馬」，因為每個穴位都有獨特的功效性；如果是「一下子胸痛、一下子背痛」那就代表必須要從361個穴位中找出任何的可能性。

提到支溝穴的功效，陳峙嘉表示，支溝穴又名「飛虎」，屬於三焦經，位於人體的前臂背側，腕背橫紋上三寸尺骨、橈骨之間，正所謂「脅肋尋支溝」，平時只要能夠多按壓支溝穴，舉凡呼吸困難、胸脅疼痛、耳鳴、清熱、咳嗽或是肩背痠痛等症狀都可以得到舒緩。



▲支溝穴的取穴方式以及各種功效。



此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，「睡眠姿勢」可能也會引起身體痠痛，古人認為對身體有益的側躺，其實會更容易造成身體痠痛和落枕，趴睡則會引起胸悶不適，且容易因為歪頭睡，讓脖子單側緊繃，甚至導致頸椎旋轉錯誤。

和側睡、趴睡比起來，「正躺」反而是比較自然、放鬆的睡眠姿勢，因為在這樣的姿勢下身體是最直最正的，脊椎兩側的肌肉也不會特別出力，但要注意了，正躺時要讓枕頭墊到脖子，如果只有墊到後腦勺會讓脖子懸空，睡了一夜放鬆不成反而會越睡越緊。

另外，也要注意正躺時枕頭必須和脖子呈現水平線，就算微微偏高也沒關係，而床的挑選也要軟硬適中，以手壓床下陷2～3公分為主，若是下陷超過8公分以上就代表太軟了。



▲如果你覺得按壓支溝穴也沒改善肩背痠痛的問題，可能就要檢視一下自己的睡眠姿勢。（圖／記者謝婷婷攝）