想靠「燕麥減肥法」甩肉肉？營養師：恐越吃越胖...這2種人母湯



▲年後變超胖，你也想靠吃燕麥甩肉嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



農曆春節網友們放縱一波導致「腹債累累」，身材大走鐘，因此年後下定決心認真進行控制飲食、維持運動習慣以恢復纖細身材嗎？有民眾想要靠著餐餐吃麥片快速瘦身，但看似富含膳食纖維的健康食材，未料卻「越減越胖」，衛福部南投醫院營養師揭開燕麥背後神秘面紗。

燕麥片因含有豐富膳食纖維，被許多人視為對抗肥胖、降血脂、降膽固醇及減少罹患心血管疾病的健康食物，但究竟該如何吃？南投醫院營養師蔡玉思指出，燕麥因含有水溶性纖維β-聚葡萄醣，常見功效有延緩腸胃排空時間，容易產生飽足感；增加糞便體積，縮短大便在大腸內滯留的時間；還能降低血液中膽固醇，抑制餐後血糖的上升，而燕麥又被稱為低GI（升醣）食物。



但燕麥並非毫無熱量！蔡玉思解釋，當燕麥吃太多，身體無法利用過多熱量時，也一樣會變胖。另外，將燕麥當成餐間點心或攝取含糖量較高的燕麥飲品時，還是容易攝取過多的熱量。因此她建議，想減重的朋友們，必須注意食用量及份量代換，例如：1/4碗煮熟白米飯有1份全榖根莖類＝3匙免洗湯匙的燕麥片。



▲燕麥帶有熱量，吃多一樣會變胖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



然而，健康的燕麥片並非人人適合食用，蔡玉思表示，由於燕麥片的磷含量較高，而腎臟功能差者會導致排除磷的功能變差，會加速腎臟惡化，因此慢性腎臟病患者不宜。另外有麩質過敏症者，容易造成腸胃道系統營養素吸收不良，也不建議。她也提醒，市售燕麥飲品常會為了增加口感而額外添加蔗糖或果糖，建議仔細了解產品上之營養標示，挑選「不含糖」產品，避免吃進過多的糖份、奶精等。



另外，蔡玉思建議，想要控制體重的民眾，燕麥片可直接加開水或低脂牛奶、無糖豆漿沖泡；在吃燕麥片取代白飯的同時，也要搭配豆魚肉蛋類和蔬菜，以便達到營養均衡及減重目的。