「忍無可忍才會採最終手段」　醫師職業工會力挺華航罷工

▲機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）



記者嚴云岑／台北報導

華航機師於清晨正式罷工，要求落實「改善疲勞航班、增加人力派遣」等多項訴求，影響近4千人，雖然旅客評價兩極，但長期為醫師勞權打拼的台北市醫師職業工會今（8）日也發文力挺，「若非忍無可忍，工會也不會斷然採取最終手段」，呼籲華航高層擔起責任，還給旅客安全的旅程權益。

台北市醫師職業工會表示，過去常有人將醫師的工作與機師類比，雖然日常工作內容都有一定程序可循，但多年訓練的主要目的，是為了因應難以預期的突發狀況，若無法做出正確應對，代價都是一條或多條寶貴人命。

台北市醫師職業工會提到，今日罷工活動開始後，看到許多網友指責機師工會的行動、咒罵機師自私、罔顧旅客權益，「讓我們想到在醫療體系中常見的場景，飽受身體病痛的病人無法第一時間受到醫療人員的照料，患者或家屬因而怒聲斥罵」，儘管醫護人員對於這些情境一向概括承受，「但人力不足、急診壅塞、血汗勞動環境，都不是基層工作者應承擔的苦果。」

最後，台北市醫師職業工會表示，近年來台灣各地罷工頻傳，勞工權益也逐步由「仰望資方施捨」邁向「比誰講話大聲」，或許罷工是一個引起爭議的機會，但可讓民眾思考長久以來的便利與安心，是建立在被作賤的專業價值上，「祝福機師工會的這把火不僅能燒的長久，也能蔓延遍地。」

▼桃園機場航班資訊看板顯示華航班機取消。（圖／記者陳涵茵攝）