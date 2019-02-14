下班Line群狂響？研究證實「上班族5習慣」超要命　你中了幾項



▲每天下班後Line群仍嗡嗡嗡不停，讓人超崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

如果你每到週一就覺得心情超Blue，或是常常和朋友抱怨同事、主管難搞又討厭那可得小心了，因為每天處在這種有毒的工作環境中，對你的身心有著極大的影響！國外健康網站《Medical Daily》根據研究，統整最有害上班族身心的「5大要命習慣」，如果你也有，還是趁早改了吧。

1.久坐

對於上班族來說，每天坐個8～10小時是很正常的，然而長時間坐在辦公桌前，長期會招來肥胖，也會提高相關疾病的風險，一整天緊盯電腦也可能導致乾眼問題。因此建議，忙於工作之餘，也要找時間休息片刻，四處走動走動，有研究表明，即使每小時起身步行短短5分鐘，也可以幫助降低久坐對人體帶來的破壞性影響。



2.把工作帶回家

只要有台電腦處處都是辦公室，所以即便下班回到家，仍不斷收到Mail或是公司Line群組不斷「嗡嗡叫」嗎？為了避免漏接訊息，有的人習慣在非辦公時間，也會不斷檢查信箱，但此舉可能為你帶來巨大壓力和引發焦慮，連帶的也會影響陪伴家人的美好時光。



▲上班時間不固定，讓你常常沒睡飽嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.睡眠不足

工作中不可預測的加班導致不規律的上班時間，都會降低睡眠品質，然而隨著時間的推移，不只影響睡眠品質，引發慢性疾病的風險也會提高，尤其對於在醫院工作或是有輪班需要的人來說，睡眠不足往往會影響工作表現。

此外，睡得不好也會讓你不善交際，增加距離感。加州大學柏克萊分校心理學教授Christina Maslach說，沒睡好使人煩躁易怒，對任何人都沒好處，因為你不堪疲勞的狀態非常差。



4.人際壓力

聖瑪麗大學E. Kevin Kelloway指出，職場中遭到不公平的待遇是「特別有害」的壓力來源，而和不好相處的老闆和同事共事，也會損害你的心理健康。許多員工指控，直屬主管是他們工作時的主要壓力來源，心理學家還發現，背負巨大壓力的工作者，在認知測驗中的表現會下滑50%。

5.飲食習慣

許多公司為了慰勞員工辛勞，每到下午茶時間總會提供許多不健康的加工食品給大家，例如披薩、餅乾、汽水、甜點蛋糕或是糖果零食。有壓力的人渴望吃甜食，尤其是當它們都變成「免費提供」時更是讓人難以抗拒。



然而美國疾病控制與預防中心研究員Stephen J. Onufrak引領的研究，重點在於工作場合中點心通常高熱量，包括精緻穀物或是添加過量的糖和鈉。因此他建議，雇主可在公司的餐廳、自動販賣機，或是會議和社交活動中，提供兼顧吸引力和健康的食物選擇。