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影／蘭嶼護理師後送病患殉職　銓敘部「事證不完整」拒發撫卹金

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記者嚴云岑／台北報導

參與黑鷹直升機後送蘭嶼病患不幸殉職的護理師蔡邑敏，去年獲頒南丁格爾特殊奉獻獎，但因公殉職的撫卹金，卻被銓敘部以「事證尚不完整」為由拒絕發放，公文流出後引發醫界反彈，質問「銓敘部官員是誰？可以換人當嗎？」

▲黑鷹後送殉職百日前　蔡邑敏獲南丁格爾「特殊奉獻獎」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲蔡邑敏在去年黑鷹後送殉職百日前獲頒南丁格爾「特殊奉獻獎」。（圖／記者嚴云岑攝） 

蔡邑敏107年2月5日坐上直升機前，傳給家人最後的訊息為，「降不降的下來還不知道」、「風超大、又下雨」、「我很怕」，隨後便再沒有音訊。父母去年代領南丁格爾特殊奉獻獎，回憶此事數度哽咽，「很遺憾沒阻止到她」。

醫勞盟今在臉書貼出銓敘部公文，提到蔡邑敏死因為溺水窒息及顱內出血腦髓損傷，先行原因為肺水腫、直升機後送病患墜海事故，惟飛機失事原因及飛航相關技術需賴專責機關評估，「本案尚缺因公撫卹之完整事證」，引發醫界怒吼。

▲黑鷹後送殉職百日前　蔡邑敏獲南丁格爾「特殊奉獻獎」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲蔡邑敏父母代領南丁格爾「特殊奉獻獎」，談及女兒數度哽咽。（圖／資料照／記者嚴云岑攝） 

「事證不完整？」醫勞盟法律顧問、醫師全聯會法律智庫委員蔡秀男醫師在臉書指出，機組員跟護理師，都是為了同一個救護行為，面對同一冒險犯難情境，遭致同一空難與生命犧牲。

蔡秀男提到，當年他同事過勞死申請因功撫卹，半年就下來了，蘭嶼護理師搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，不只上遍新聞，還有總統褒揚令、衛福部獎章，申請因公殉職卻被駁回，「銓敘部官員是誰？可以換人當嗎？」

蔡秀男認為，無論是依據新法還是原規定，蔡邑敏在高風險蘭嶼機場搭上高風險飛鷹救護直升機「搶救災害」「高度死亡風險」仍「奮勇」「執行任務」，遇亂流失事墜機大海而致「溺水」「腦出血」死亡之認定，加上又具公職護理師身份，，「因為天候亂流、機場夜航風險，為了救治心肺急症病患生命，當然要一體適用因功、冒險、犯難，從優撫卹」。

關鍵字： 蔡邑敏 護理師 特殊奉獻獎 黑鷹直升機 銓敘部 醫勞盟
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