ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

出國生病別硬撐！　就醫6個月內都可跟健保「請款」

ETtoday健康雲

▲偏頭痛,頭痛,感冒。（圖／記者黃克翔攝）

▲感冒、發燒示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年春節連假長達9天，許多人都會安排出國遊玩，健保署提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病，千萬別硬撐，因為只要在國外醫療院所就醫，回國後都可在6個月內都可向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。

健保署醫管組科長徐維志表示，申請核退時應檢附自墊醫療費用核退申請書、醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、住院案件者，另檢附出院病歷摘要、當次出入境證明文件影本，如出入境公務櫃檯核蓋之入出國查驗章戳或服務機關出具之證明。

另外，在大陸地區住院5日以上的核退申請案件所檢附之診斷書及醫療費用收據正本，需至大陸地區公證處辦理公證，回國至財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

▲發燒,生病,溫度計,體溫計。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

▲出國生病別硬撐！就醫6個月內都可跟健保「請款」（圖／取自免費圖庫pakuraso）

核退金額是採「審查後核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為核退上限，最近一季（107年10至12月）核退金額上限，門診每次962元、急診每次2,843元、住院每日5845元，故如國人出國至醫療費用相對較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

依據健保署統計，106年在國外最常發生不可預期的緊急傷病前五名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。因此，呼籲國人出國在外應注意生活作息正常，休息時間要足夠，注意保暖，必要時自備口罩或個人藥品等，以避免急性上呼吸道感染急性病症發生，希望國人皆能快快樂樂出門，平平安安回家。

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

關鍵字： 健保健康 健保核退 海外就醫
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新興醫藥「注射劑含愛滋抗體」　製作環節從「這」開始鬆脫

出國生病別硬撐！　就醫6個月內都可跟健保「請款」

單身狗最怕過年！「5種顧人怨八婆」狂逼問...你最不爽哪位？

過年胖3公斤！5招拒絕「餵豬公」吃法...隱藏熱量全曝光

梅酒「糖分壓過酒味」超順口　5歲童誤喝秒昏險變笨

咖啡因比較低？專家揭「冷泡咖啡4大迷思」：抗氧化物也有差

牛肉麵最佳配角「酸菜」大揭密！吃多了竟會腦中風

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

上海新興醫藥原料汙染　1.2萬「免疫球蛋白注射劑」驗出愛滋抗體

過年老被長輩問工作感情　醫提「失智症考題」讓你反擊！

讀者迴響

回到最上面