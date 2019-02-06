▲感冒、發燒示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年春節連假長達9天，許多人都會安排出國遊玩，健保署提醒，若在國外發生不可預期的緊急傷病，千萬別硬撐，因為只要在國外醫療院所就醫，回國後都可在6個月內都可向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。

健保署醫管組科長徐維志表示，申請核退時應檢附自墊醫療費用核退申請書、醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、住院案件者，另檢附出院病歷摘要、當次出入境證明文件影本，如出入境公務櫃檯核蓋之入出國查驗章戳或服務機關出具之證明。

另外，在大陸地區住院5日以上的核退申請案件所檢附之診斷書及醫療費用收據正本，需至大陸地區公證處辦理公證，回國至財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

▲出國生病別硬撐！就醫6個月內都可跟健保「請款」（圖／取自免費圖庫pakuraso）

核退金額是採「審查後核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為核退上限，最近一季（107年10至12月）核退金額上限，門診每次962元、急診每次2,843元、住院每日5845元，故如國人出國至醫療費用相對較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

依據健保署統計，106年在國外最常發生不可預期的緊急傷病前五名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。因此，呼籲國人出國在外應注意生活作息正常，休息時間要足夠，注意保暖，必要時自備口罩或個人藥品等，以避免急性上呼吸道感染急性病症發生，希望國人皆能快快樂樂出門，平平安安回家。