春節麻疹增3人！她吃尾牙遭同事傳染　另有2人出國慘中標

▲春節麻疹再增3人！可傳染期間火車、捷運、飛機全搭了。（圖／桃園機場資料照／記者賴文萱攝）

記者嚴云岑／台北報導

疾管署今（8）日公佈春節期間麻疹病例，分別為一名本土病例及2名境外移入個案，3人在可傳染期間皆曾搭乘火車、捷運、飛機等大眾運輸，衛生單位已掌握本土個案接觸者238人，境外接觸者共計298人，最晚需監測至2月25日。

疾管署副署長羅一鈞表示，本土個案為北部20多歲女性，為1月16日發佈越南境外移入的31歲個案接觸者，尾牙一起用餐遭感染，成為此波群聚第三名感染個案，疾管署已掌握同公司接觸者164人、就醫接觸者59人，以及火車同車廂乘客與星巴克樹林中山門員工、顧客共計238人，最晚需監測至2月17日。

另外2名境外移入個案分別為北部30多歲男性與7歲女童，前者於1月30日搭乘中華航空CI792班機從越南河內返台，並於下午3時30分入境桃園機場，晚間7時許到新北市三重區萬家香鴨莊用餐，接觸者共計60人，需監測至2月22日。另一名7歲女童則是在2月2日搭乘長榮航空BR272班機從菲律賓馬尼拉返台，並於下午3時30分入境桃園機場，接觸者共計125人，需監測至2月25日。

▲疾管署公開麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）

台灣今年共累積11例麻疹確定病例，其中8例為境外移入病例，感染國家為越南及菲律賓各4例，3例國內感染，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

越南自2018年12月疫情上升，該國去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份；胡志明市2019年第3週已累計2000例通報，河內市2019年截至1月29日已累計64例。菲律賓今年迄1月26日止，全國已通報超過1800例病例，26例死亡，病例數較2018年同期增加7成，該國已宣布首都區、呂宋區及東維薩亞斯（Eastern Visayas）發生大規模疫情。

疾管署再次提醒，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至越南、菲律賓等麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；自麻疹流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。