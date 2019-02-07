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吃完麻辣鍋...她臉「發紅爆痘」變關公　醫：這病千萬不能補

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▲酒糟性皮膚炎。（圖／新竹馬偕提供）

▲酒糟性皮膚炎。（圖／新竹馬偕提供）

記者嚴云岑／台北報導

「冬天是我最討厭的季節。」32歲的秋秋（化名）每到冬天就容易皮膚乾澀，偶爾還會長疹子，某次與朋友聚餐吃完麻辣鍋後，從臉頰到太陽穴處，更長出一粒粒紅色發熱丘疹，不僅臉紅得像關公，晚上也無法好好睡覺。醫師表示，這是典型的酒糟性皮膚炎，應避免吃辛辣炸等上火食物，冬令進補也是大忌。

酒糟性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的疾病，一開始可能只在兩頰發作，看起來像是擦腮紅，但若放任不理，症狀會逐漸蔓延到鼻尖或下巴，隨著皮膚持續發言，可能會導致皮脂腺增生長出丘疹或膿包，或者表皮增厚形成「酒糟鼻」。

振興醫院皮膚科主治醫師藍淑馨表示，酒糟性皮膚炎的致病原因不明，可能與基因、體質、情緒、壓力、天氣變化與激烈運動等有關，30至50歲的中年女性都是好發族群，第一型紅斑血管擴張型（ETR）則與遺傳有關。

羊肉爐。（圖／替代照，非本文當事羊肉爐。）

▲酒糟性皮膚炎患者冬天進補應忌口。（圖／ETtoday資料照。）

酒糟性皮膚炎患者微血管容易擴張發紅，一旦失去彈性，臉部就會出現明顯血絲，也成了許多患者的特徵，化妝時都須擦上厚厚的粉底，才能維持均勻膚色。

藍淑馨提到，酒糟性皮膚炎無法根治，只要天氣變化或長期暴露於日曬之下，就容易復發，建議患者冬天一定要控制好血壓，禁菸禁酒，避免辛辣、咖啡等刺激性食物，並多補充水梨、西瓜、空心菜、綠豆湯等清熱退火食材，輔以雷射及電波治療，就能有效避免症狀不斷復發。

關鍵字： 酒糟 酒糟性皮膚炎 皮膚健康 冬令進補
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