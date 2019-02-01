過年看病不怕撲空！　雙北大醫院「春節開診情況」看這裡

▲台大醫院外觀。（圖／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／整理報導

春節連假長達9天，醫療院醫療院所也需要休息，為避免民眾就醫撲空，《ETtoday》整理春節期間雙北各大醫院的開診情形，供讀者參考，也提醒在外縣市旅遊的民眾，可以透過「健保快易通」APP查詢開診院所與科別，即時讓疾病獲得治療。



台大醫院

2月2日 週六：

總院未開診

兒童醫院正常開診（兒童血液門診輸血作業停止服務）

2月3日 週日：

未開診

2月4日(除夕)到2月6日(初二)：

總院及兒童醫院門診休診（門診檢查、檢驗及領藥停止服務）

2月7日 週四(初三)：

總院及兒童醫院部分開診

2月8日 週五(初四)：

總院及兒童醫院正常開診

2月9日 週六(初五)：

總院未開診

兒童醫院正常開診（兒童血液門診輸血作業停止服務）



台北榮總

2月4日至2月7日休診，2月8日開設上、下午春節門診，夜診及大我門診休診。2月9日開設上午春節門診，108年2月4日至10日健檢停止，2月11日起恢復正常。

台北榮總桃園分院，2月2日、9日上午正常門診，2月7日開設上午春節門診。

台北榮總新竹分院，2月2日、9日上午正常門診，2月7日開設上午部分科門診2月8日正常門診。

台北榮總蘇澳分院，市區門診開設2月7日至9日上午特別門診。

台北榮總圓山分院，市區門診2月2日上午正常門診，2月7日至2月9日開設春節門診。

台北榮總玉里分院，2月2日至7日開設上午正常門診，2月8日至9日開設春節門診。

台北榮總台東分院，2月7日開設上午內科門診，2月8日開設下午內科門診。

台北榮總鳳林分院，2月4日至2月8日開設上午一般科門診。

▲台北榮總外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

振興醫院

2月3日~2月10日門診休診，急診加強服務，2月11日開始看診。



馬偕醫院



春節期間，2月5-6日(初一、初二)停診，急診照常，2月8日(初四)恢復正常門診。



內湖三軍總醫院



2月2日(星期六)上午門診正常服務

2月3日(星期日)至2月7日(星期四)門診全日休診

2月8日(星期五、初四)門診正常服務

2月9日(星期六)上午門診正常服務

急診及住院維持正常服務

長庚醫院

台北長庚於農曆春節期間初三2/7至初五2/9上午提供春節期間門診醫療服務，春節門診醫師提供類流感門診服務；春節期間急診正常服務，自初七2/11起，所有門診恢復正常看診。

林口長庚於農曆春節期間初三2/7至初五2/9上午提供春節期間門診醫療服務。自初七2/11起，所有門診恢復正常看診。

嘉義長庚於2/6-2/9開設春節特別門診起恢復正常看診。

新光醫院

春節期間2月4日~108年2月7日無門診，急診住院均正常。



國泰醫院

二月四日至二月七日(除夕至初三)春節假期，門診休診四天，急診照常。