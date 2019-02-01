ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

過年看病不怕撲空！　雙北大醫院「春節開診情況」看這裡

ETtoday健康雲

▲台大醫院。（圖／記者徐文彬攝）

▲台大醫院外觀。（圖／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／整理報導

春節連假長達9天，醫療院醫療院所也需要休息，為避免民眾就醫撲空，《ETtoday》整理春節期間雙北各大醫院的開診情形，供讀者參考，也提醒在外縣市旅遊的民眾，可以透過「健保快易通」APP查詢開診院所與科別，即時讓疾病獲得治療。

台大醫院

2月2日 週六：
總院未開診
兒童醫院正常開診（兒童血液門診輸血作業停止服務）
2月3日 週日：
未開診
2月4日(除夕)到2月6日(初二)：
總院及兒童醫院門診休診（門診檢查、檢驗及領藥停止服務）
2月7日 週四(初三)：
總院及兒童醫院部分開診
2月8日 週五(初四)：
總院及兒童醫院正常開診
2月9日 週六(初五)：
總院未開診
兒童醫院正常開診（兒童血液門診輸血作業停止服務）

台北榮總

2月4日至2月7日休診，2月8日開設上、下午春節門診，夜診及大我門診休診。2月9日開設上午春節門診，108年2月4日至10日健檢停止，2月11日起恢復正常。

台北榮總桃園分院，2月2日、9日上午正常門診，2月7日開設上午春節門診。
台北榮總新竹分院，2月2日、9日上午正常門診，2月7日開設上午部分科門診2月8日正常門診。
台北榮總蘇澳分院，市區門診開設2月7日至9日上午特別門診。
台北榮總圓山分院，市區門診2月2日上午正常門診，2月7日至2月9日開設春節門診。
台北榮總玉里分院，2月2日至7日開設上午正常門診，2月8日至9日開設春節門診。
台北榮總台東分院，2月7日開設上午內科門診，2月8日開設下午內科門診。
台北榮總鳳林分院，2月4日至2月8日開設上午一般科門診。

▲北榮,台北榮總,北榮中正樓。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北榮總外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

振興醫院

2月3日~2月10日門診休診，急診加強服務，2月11日開始看診。

馬偕醫院

春節期間，2月5-6日(初一、初二)停診，急診照常，2月8日(初四)恢復正常門診。

內湖三軍總醫院

2月2日(星期六)上午門診正常服務
2月3日(星期日)至2月7日(星期四)門診全日休診
2月8日(星期五、初四)門診正常服務
2月9日(星期六)上午門診正常服務
急診及住院維持正常服務

長庚醫院

台北長庚於農曆春節期間初三2/7至初五2/9上午提供春節期間門診醫療服務，春節門診醫師提供類流感門診服務；春節期間急診正常服務，自初七2/11起，所有門診恢復正常看診。
林口長庚於農曆春節期間初三2/7至初五2/9上午提供春節期間門診醫療服務。自初七2/11起，所有門診恢復正常看診。
嘉義長庚於2/6-2/9開設春節特別門診起恢復正常看診。

新光醫院

春節期間2月4日~108年2月7日無門診，急診住院均正常。

國泰醫院

二月四日至二月七日(除夕至初三)春節假期，門診休診四天，急診照常。

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

關鍵字： 春節開診 台大醫院 台北榮總 健保健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

春節連假「進廠微修」　專家祭就診小撇步：留意三要五不

住院65天「健康狀況良好」　李登輝下午出院回家過年了

「把之前沒陪家庭的份補回來」　台大醫院院長何弘能今退休

國民年金十年大限「延至3/31」　衛福部過年前送大紅包

進口洗髮精「回台分裝」需標示！　違者最高可罰100萬

國保十年大限！未補繳少領61萬　除非有這2種「可申訴狀況」

150家醫院財報公開「這家最驚豔」　健保署：很不容易！

牙周病菌向上入侵！七旬翁右半身無力　大腦發炎化膿險癱

區域醫院服務不打折！嘉義長庚淪「最虧錢醫院」有3原因

健保APP滑出「視覺化地圖」　過年找醫生不怕撲空啦！

讀者迴響

回到最上面