通勤族上下班竟手沾數億細菌！源自英國一招啟動潔淨防護罩

▲通勤族上下班搭乘大眾交通工具，經常接觸許多細菌而不自知。（圖／記者謝婷婷攝）

消費中心／綜合報導

你是每天搭車上下班的通勤族嗎？你可知道從出門一路到達公司直到下班後再回到家，期間有多少肉眼看不見的細菌佈滿生活！曾有微生物學家指出，人體的細菌是細胞量的10倍，而生活中看不見的細菌數量更是超乎你我想像，其中，「手」就是細菌傳播的最大媒介，因此正確洗手成為日常生活的重要功課。

請繼續往下閱讀...

▲整天不離身的手機和電腦，其實也藏了大量肉眼看不見的細菌。（圖／翻攝Pixabay）

回想你的一天，細菌幾乎無所不在：從一出門開始，搭上捷運、公車的手把和椅子，步入電梯的按鈕或手扶梯的扶把到處都是看不見的細菌；接著走進早餐店買東西找回來放入口袋裡的零錢，ATM領錢時數字鍵盤上的按鈕，在公司上廁所時碰觸的門把，還有天天不離身、走到哪都要滑個過癮的手機更是佈滿了細菌，萬一將這些細菌帶回家，很有可能會影響家中老人、小孩的健康。

▼通勤族經常曝露在大量病菌的環境當中，回到家一定要盡快洗手，避免傳染給家中其他成員。（圖／示意圖，資料照）

「正確」洗手細節多！不夠確實就無法消滅細菌

雖然很多人都知道要勤洗手，但是你知道如何「正確」洗手嗎？原來有洗手5字訣「濕、搓、沖、捧、擦」！首先要先用清水沾濕雙手、搭配洗手乳或洗手皂等清潔產品，塗抹手心、手背、手指，相互搓洗20秒以上，再用清水將泡泡沖走，捧水將水龍頭開關洗淨，最後再用烘乾機或毛巾相手擦乾。記得用餐前、如廁後、回到家時都應該仔細清潔雙手。

▲光是清水洗手不夠，一定要搭配pH值均衡的抗菌洗手乳才夠。（圖／記者湯興漢攝，下同）

然而，許多人都覺得自己「有洗手」了，殊不知自己洗手步驟不確實，根本等於白洗了！其實洗手步驟還要針對指尖及虎口等易藏污垢與細菌的部位徹底清潔，絕對不能只是隨便用清水沖一沖，一定要搭配能真正將手上細菌消滅又不會刺激皮膚的清潔產品，挑選時，可以留意包裝上是否有標示抗菌效果，盡量選擇pH值均衡，與人體pH值（4.5~6.5）相近的產品，才是真正安心的清潔產品。

▼洗手時別忘了針對容易藏污納垢的指尖及虎口徹底清潔。

英國女皇指定經典品牌！經典松木香味大人氣

滴露源自英國，有80年的歷史，並由英國女皇授權生產。而旗下產品線中的「Dettol滴露」潔手液，經皮膚科測試符合抗菌效果及pH值均衡兩大清潔特性，而且在洗手乳的「氣味」上也絲毫不馬虎。許多人不喜愛潔手液帶有酒精、藥水味，或是添加過度濃郁的造作香氣，而Dettol滴露的3種味道皆相當清新討喜，想和女皇用同款就挑始祖系「 經典松木」沉穩高雅的木質調的人，讓洗手也成為精品級的享受；喜歡甜甜果香味的人，可以挑選「清新柑橘」為生活紓壓、活力充沛；若喜愛淡雅清香則可挑選「滋潤倍護」這款溫柔的花香調，讓洗手自然成為健康生活的一部分。

▼來自英國80年老牌的「Dettol滴露」潔手液，連英國女王也愛用。