大腸癌發生率連2年下降　做到一件事「可降近4成死亡率」

▲大腸癌在國健署推動篩檢後，從103年起已連續兩年下降。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年約1萬5千人罹患大腸癌，一直位居十大癌症之首。國健署自民國99年全面推動「大腸癌篩檢」，早期發現癌前病變、早期治療，標準化發生率也從103年起已連續兩年下降，比較105年和104年的數據，男性每10萬人減少2.8人，女性則減少0.8人。國健署強調，若願意定期接受大腸癌篩檢，最高可降低近4成死亡風險。

國健署癌症防治組吳建遠組長指出，分析有接受篩檢跟沒接受篩檢的民眾，比較兩者死於大腸癌風險，結果顯示若篩檢率為21.4%，定期複篩率為30%時，可降低10％的死亡風險，若篩檢率能達40%，在同樣複篩率下，可降低23%死亡率；若篩檢率達60%，則可降低36%的死亡率。

除了定期篩檢外，飲食也是關鍵！署長王英偉建議，年菜可選擇多用當季新鮮食材，增加蔬菜水果量，減少加工肉品及紅肉的攝取，並改以汆燙水煮取代不健康又高熱量的烹調方式，例如油炸、油煎、油炒、油酥、糖醋、蜜汁、茄汁等，把握少油、少鹽、少糖的要訣。

另外，農曆年即將到來，國健署也提醒，9天連假中可與親朋好友外出走春，或就近利用社區的公園、健走步道、自行車道，規律運動除了可以促進腸道蠕動及排便外，還可減少致癌物停留在腸道的時間，而50至74歲的民眾也可善用政府補助兩年一次的大腸癌篩檢服務，讓篩檢成為一種習慣。

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