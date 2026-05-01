急診驚見「絲瓜斷在肛門裡」　醫示警：穿越括約肌就來不及

▲有民眾因為肛門塞入異物到急診，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

網友分享有醫院收治一名個案因為肛門有異物弄不出到急診，竟然是絲瓜斷在裡面，引發熱議。醫師表示，肛門是有出無進的單行道，一旦穿越括約肌，幾乎不可能自行擠出異物，提醒一旦發生這種狀況，千萬不要用手摳，也不要因為害羞不敢找醫師，應盡快到急診就醫處理。

網友在社群網站Threads發文指出，有朋友分享他們醫院最近來一個急診，是肛門有異物弄不出來，最後結果是絲瓜斷在裡面。案例太驚奇讓不少網友討論，有醫師網友也分享收治類似案例經驗。

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「絲瓜真的不是最難搞的。」開業大腸直肛外科醫師陳威智留言分享，他在急診室甚至曾看過「震到沒電的按摩棒」被取出，提醒「肛門是有出無進的單行道」，直腸的結構像個瓶子，一旦越過括約肌，想靠自己擠出來幾乎不可能。

陳威智表示，肛門若有異物時，不要亂用偏方，拿筷子夾、用手摳只會越推越深，也不要害羞，只要感覺不對請立刻掛急診，因為醫師看過的比你想像中多，早點處理，還能保住腸道黏膜和尊嚴。他也提醒，絲瓜雖然天然，但斷在裡面會吸水膨脹，處理起來不輕鬆，呼籲大家放過肛門、放過醫師。

中國醫藥大學新竹附設醫院也曾經發布肛門塞13公分罐裝飲料的個案，大腸直腸外科主任邵彥誠指出，肛門異物無法取出屬於急症，民眾基於好奇，從事刺激行為，但可能會引發嚴重後遺症，異物可能會造成腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門。