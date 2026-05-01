藥膏噴滿手！網瘋傳「拉開管尾」洩壓神解　醫急喊：拜託不要

▲不少網友都有被爆漿藥膏沾滿手的經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人在使用藥膏時，常常一轉開蓋子，藥膏就如同噴泉般自動爆出，不只弄得滿手都是，還相當浪費。為了不讓藥膏「跑出來太快」，近日網路上流傳將藥膏管尾的摺疊處拉開以利洩壓，但這看似聰明的小撇步，卻可能讓藥膏直接報廢。醫師急喊「拜託不要這樣做！」因為封口一旦被破壞，藥膏極易氧化變質，甚至遭到細菌污染。

家醫科醫師温梓言在社群平台Threads上提醒，藥膏管尾的摺疊與壓紋並非裝飾，而是工廠封裝時為了確保無菌與氣密的「封口」。 若擅自拉開摺痕，會破壞封口的緊密程度，導致空氣與環境中的濕氣滲入管內。 對於需要塗抹在傷口的藥膏而言，封口受損會讓成分面臨氧化風險，衛生程度也會大打折扣。

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藥膏管尾「摺痕」功能曝！醫急喊別拉開

針對藥膏「暴衝」現象，皮膚專科醫師王昭欽也留言解釋，藥膏在充填過程中，會在軟管尾部灌入「惰性氣體」，其目的在於防止成分氧化、協助保存並維持包裝形狀。 開封時藥膏大量衝出，主因在於管內壓力高於外界，可能是因為溫度變化導致氣體膨脹，或是先前曾受到擠壓所致。

王昭欽醫師強調，將藥膏尾部打開雖然能讓壓力下降，但這等同於破壞了原本的惰性氣體保護層。 當藥膏直接接觸空氣，很快就會壞掉、變質。 醫師呼籲，錯誤的衛教資訊傳播反而會害到人，「拜託不要這樣做」。

如何讓藥膏不亂噴？醫曝「1招」有效降壓

若遇到藥膏頻頻噴出的困擾該如何解決？王昭欽醫師分享實用建議「冷藏降溫」，有時是藥膏受到手部溫度影響，導致管內氣體膨脹而推出過多藥量。 此時可試著將藥膏冷藏降溫，利用熱脹冷縮原理降低管內壓力。不過，醫師也提醒，若藥膏是因為先前保存時外殼遭受壓迫導致噴出，這招可能就無效了。