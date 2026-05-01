她「忘記注音、言語斷片」竟是4公分腦瘤釀禍　醫揭4警訊

▲一名女子「腦袋當機」竟是腦瘤導致。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名年近7旬的女性，曾任營造公司財務長退休，過去健康狀況一向良好，但近半年來卻說話頻頻中斷、對話無法接續，甚至連熟悉的注音輸入法都完全忘記操作，經就醫檢查後，竟發現腦內長出一顆約4公分的腦膜瘤，且已引發腦壓升高與腦部積水，若未及時處理，恐導致永久性腦損傷甚至昏迷。

收治個案的萬芳醫院神經外科醫師韓政達指出，該名女性家人發現她在對話時常突然「定格」，無法順利接話，甚至回應內容偏離主題。除了語言問題外，她走路時身體會不自主偏向單側，需扶牆才能維持平衡；開車時也出現偏向右側行駛的狀況，增加交通風險。

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家屬回憶，這些狀況持續一段時間，當時多認為是年齡增長導致的退化現象，未即時安排進一步醫療檢查。直到某次安排志工輪班時，原本熟練的電腦操作突然失靈，甚至連注音輸入法都無法使用，才在友人陪同下就醫。

後續經神經內科醫師評估後，安排腦波檢查與核磁共振（MRI），結果發現顱內存在明顯腫瘤，且已伴隨腦部積水與顱內壓上升，情況危急，隨即轉由神經外科緊急處置。

韓政達指出，患者左前顳葉靠近顱底處，長了一顆直徑約3至4公分的腦膜瘤，這顆腫瘤隨著時間逐漸增大壓迫周邊腦組織，導致大腦靜脈回流不順，進而引發腦壓升高及水腫，這正是影響患者語言、認知與肢體協調的關鍵，再加上患者先前曾突發意識不清與高燒，實為腫瘤引發的癲癇發作。

韓政達強調，若未即時處理，未來可能出現半側肢體無力、頻繁癲癇，嚴重時將導致永久性腦損傷或昏迷不醒。後續經過手術完成腦膜瘤切除，術後患者恢復情況令人驚艷，推回普通病房當天，僅花不到10分鐘便能流暢使用手機打字，重新安排志工事務，認知功能奇蹟般迅速回歸。目前患者恢復良好，僅需規律服用抗癲癇藥物並定期追蹤。

韓政達提醒，若民眾發現家人出現個性突變、言語斷片、半側肢體無力或行走偏斜等非典型徵兆，應提高警覺儘速就醫，透過專業評估與影像檢查掌握黃金治療期，避免不可逆的腦部傷害。