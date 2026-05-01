北市推「國小1年級學童過敏原篩檢」　氣喘高風險可免費驗血

▲北市推國小一年期全面篩檢氣喘和過敏原。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台灣過敏兒比例居高不下，其中氣喘更是兒童最常見的慢性疾病之一。為了及早發現高風險族群、降低發作機率，台北市衛生局宣布攜手台北市立聯合醫院推動「台北市國小學童氣喘高危險群過敏原篩檢計畫」，針對全市國小一年級學童進行過敏與氣喘風險篩檢。

台北市衛生局指出，本計畫自4月底起至5月中旬，將陸續向114學年度台北市公私立國小一年級學童發放家長通知單，並提供線上電子同意書及「兒童氣喘高危險群過敏原篩檢問卷」，由家長填寫後進行初步評估。

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台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主任張詠森表示，問卷採用國際標準ISAAC評估工具，可有效篩檢兒童氣喘與過敏相關症狀，透過全面性早期檢測與健康管理，有助於及早掌握學童過敏體質。

張詠森指出，在空氣污染、氣候濕熱及飲食西化等因素影響下，兒童過敏與氣喘盛行率逐年上升，嚴重時甚至會影響學習表現與日常生活。研究顯示，氣喘發作與過敏原高度相關，若能透過早期篩檢確認過敏體質與主要過敏原，便能及早進行環境調整與健康管理，降低發作風險、提升生活品質。

依問卷結果篩選出的疑似高風險學童，將收到過敏抽血檢驗通知，家長可陪同孩子前往台北市立聯合醫院各院區（仁愛、婦幼、和平、忠孝、陽明、中興）進行血液檢測。若初步結果顯示過敏指數異常，將進一步檢測20項常見過敏原，全面評估過敏風險。

張詠森提醒，檢驗報告約於抽血後4週出爐，家長可透過「北市聯醫雲端醫院App」查詢。不過，為確保結果判讀正確，建議由專業兒科醫師解讀，家長可帶孩子至聯醫各院區小兒科門診，享有一次免費報告諮詢服務，獲得個別化照護建議，作為後續健康管理依據。