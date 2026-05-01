只是發燒幾天…4歲弟進ICU「沒再回來」　醫嘆：大腦被兇猛摧毀

▲男童因病毒感染併發「兒童急性壞死性腦病」，致死率極高。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，他今天只是比較想睡而已……」一名4歲男童因發燒被爸爸抱進急診室，看似只是感冒後的疲累，沒想到短短幾個小時後，孩子突然全身僵直、眼神失焦抽搐，隨即陷入昏迷。兒科急診醫師吳昌騰感嘆，儘管醫療團隊傾盡全力搶救，仍敵不過細胞激素風暴「兇猛地摧毀孩子的大腦」，那個原本會笑、會吵的男孩再也沒有醒來。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在粉專分享這段令人心碎的故事。他回憶，男童白天還能走路、吵著看卡通，但入院時對聲音與疼痛的反應已明顯遲鈍，呈現「叫不太醒」的狀態。雖然初步電腦斷層掃描顯示無異常，但醫師心中反而更不安，「因為我知道ANEC（兒童急性壞死性腦病）這種病，影像正常，那可能只是開始。」

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隨著孩子意識持續惡化，醫療團隊迅速啟動類固醇與免疫調節治療，試圖壓制失控的免疫反應。然而，隨後的磁振造影（MRI）顯示出「雙側視丘對稱性病變」這殘酷影像。吳昌騰形容，這絕對是讓兒科急診醫師人人驚心動魄的疾病「兒童急性壞死性腦病（ANEC）」。

什麼是ANEC？醫示警：致死率高達30%

吳昌騰醫師解釋，「兒童急性壞死性腦病」是一種臨床上相當少見且病程進展極快的感染相關性腦病，往往會嚴重危及孩童生命。病毒感染是此病最常見的誘發因素，包含A型與B型流感病毒、新冠病毒、HHV-6、副流感病毒、水痘-帶狀皰疹病毒、德國麻疹病毒、麻疹病毒、腸病毒及登革熱病毒等，雖然全年皆可發病，但冬季為相對高發生期，尤其好發於5歲以下幼兒。

吳昌騰醫師進一步說明，在發病機轉方面，目前普遍認為此病與感染後宿主免疫反應異常所引發的「細胞激素風暴」有關。此外，遺傳因子也在發病中扮演一定角色，少數病例先天帶有易感基因，如RANBP2基因突變，臨床上已有報告指出，這類基因特徵可能導致疾病復發或出現家族性發作的案例。

高燒後迅速昏迷！家長務必留意「意識變化」

吳昌騰醫師強調，兒童急性壞死性腦病早期缺乏特異性表現，呼吸道症狀通常較輕微。臨床上一定要注意以下進程：

1.突發高燒：開始症狀常為高燒或超高燒。

2.迅速抽搐：突發高燒後迅速出現抽搐發作。

3.意識惡化：抽搐後即出現意識不清並迅速加重。

4.致命危險：嚴重者可很快發生嚴重顱內高壓，進而出現腦疝，甚至腦死。

預後方面，吳昌騰醫師強調，兒童急性壞死性腦病至今尚無特效治療，病死率可高達30%以上，完全康復比例僅約10%左右。他也藉此示警同業，臨床上一旦懷疑患者罹患ANEC，建議盡快轉到有救治條件的醫院。