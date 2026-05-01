男拔牙「鑽針掉嘴裡消失」　醫靠影像定位竟在鼻竇找到

▲許多人看牙時聽到鑽針的聲音都會緊張，甚至擔心鑽針脫落口中。（圖／記者姜國輝攝）

記者邱俊吉／台北報導

人人都有看牙經驗，聽到鑽針高速運轉的聲音，難免都會有些緊張，甚至擔心鑽針脫落、掉入體內。一名35歲男性拔牙時，鑽針不僅意外掉下，而且還罕見落入鼻竇，使醫師一度搜尋未果，所幸經影像定位與即時處置，鑽針得以順利取出，未留下後遺症。

台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師賴智信表示，該患者右上第二大臼齒有牙周炎合併複雜性牙裂，且右上顎竇已發炎，故決定拔除，術前評估可能有口鼻竇相通，須翻開牙齦、切除牙根並同步規劃修補，整體較一般拔牙複雜，操作風險也相對較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴智信提到，在手術修整骨頭過程中，高速鑽針遇到較硬骨頭，一度卡住，再啟動後，疑似固定不夠緊而脫落，「有點像風扇鬆脫，直接發射出去」，故團隊立即停止操作，除反覆查看，並詢問病人是否有吞下去的感覺，但患者說沒有，口內也未找到，一度判斷可能已被高功率吸引器吸除。

不過後續完成拔牙並探測口鼻竇相通處，再安排X光檢查時，才發現鑽針其實已進入上顎竇空隙中。賴智信指出，上顎竇位於上顎骨上方，若本身已有發炎或骨板較薄，異物可能從口腔進入其中，但從口內不一定看得到，需透過影像才能確認位置。

▲在男子拔牙過程中，鑽針意外脫落並罕見掉入上顎竇。（圖／賴智信提供）

團隊隨後以錐狀射束電腦斷層精準定位，同時改採低侵入方式處理。賴智信說，當時是用高功率吸引器、沿著竇底與開口附近慢慢找，「像是用吸塵器搜索」，一點一點靠近目標，最後成功將鑽針吸出，再修補口鼻竇相通處，並以影像確認無殘留物。術後追蹤顯示，傷口癒合良好，未出現感染或其他併發症。

賴智信指出，治療中鬆脫物若掉入解剖空隙，往往比卡在骨頭上更棘手，若長時間未找到位置，恐增加局部發炎或後續手術處理的風險，此次透過影像定位與適當工具，得以及時解決問題。

此外，賴智信說，高速器械若未確實鎖緊或已老化，鬆脫風險較大，醫師使用前應先測試運轉狀況，若出現異常應立即停用、送修，而民眾看牙時若出現異物掉落或不適，應儘速告知醫師，多可妥善處理。