「室內放盆栽」可改善空氣品質　研究：PM2.5濃度差1.49倍

▲研究發現，家裡擺放種盆栽，有助改善室內空氣品質！（圖／翻攝自pixabay）



記者趙于婷／台北報導

家裡擺放種盆栽有助改善室內空氣品質！根據台北醫學大學研究指出，種植盆栽的家庭，空污中細懸浮微粒PM2.5濃度比沒有盆栽的家庭低，兩者最高可相差1.49倍，該研究已刊登於國際知名期刊Environment International（EI）。專家也建議，可以種植較大葉片的植物，有助過濾、分解PM2.5。

台北醫學大學呼吸治療學系莊校奇指出，該研究共觀察量測60個家庭，其中30個家庭種植8到21盆栽不等，另外30個家庭則是種植2盆以下或沒有盆栽，研究並統計植栽種類，有52.3%的家戶都有種植黃金葛，其次為虎尾蘭27.6%，另外也有15.7%種植常春藤。

結果發現，在室內擺放盆栽的家庭，空氣品質會比一般家庭來得好，尤其在夏季，有擺放盆栽的家庭，測到的PM2.5濃度為9.7μg/m³（微克/立方公尺)），盆栽數少於2盆的家庭室內PM2.5濃度為14.5 μg/m³，兩者相差4.8μg/m³。

莊校奇說，研究所偵測的數據顯示，種有植物的家庭，對室內空氣品質有一定的幫助，而過去也有研究指出，闊葉植物可以過濾、分解PM2.5，建議可搭配空氣清淨機一起使用，更有助空氣淨化。

▲近幾年空氣品質越來越糟，專家也建議預防空汙撇步。（圖／記者李毓康攝）

衛福部雙和醫院胸腔內科李岡遠主任表示，PM2.5會危害人體健康，影響層面包括呼吸系統、心血管疾病，長期曝露於PM2.5會提高腫瘤風險。莊凱任教授也提到，多份國內外研究顯示，部分室內植栽可有效分解甲醛等揮發性有機化學物質，此次研究則是進一步證實室內盆栽也有助於降低空氣中的PM2.5濃度。

但李岡遠也提醒，擺放盆栽雖然有助降低PM2.5濃度，可是台灣夏天溫度常常超過30度，盆栽的化學反應會讓空氣中的異戊二烯、臭氧濃度隨之攀升，夏季臭氧平均濃度達59.7ppb，沒有盆栽的家庭臭氧平均濃度為36.2ppb，主因是異戊二烯與都市中常見廢氣會結合成臭氧，建議民眾種植盆栽要注意屋內的溫度及通風性。

李岡遠強調，種植盆栽的家庭所產生的臭氧濃度仍在安全標準值範圍之內，尤其對敏感性族群而言，要更需留意空品對肺部健康的影響，由於臭氧主要是植物芬多精經過光化反應後形成，因此建議夏季炎熱高溫時，要更留意通風狀況控制室溫，植物要放在半日照的地方，減少照光，避免臭氧產生。