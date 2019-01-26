喝飲料長不高！專家曝「關於身高5秘密」　網：去醫院拍X光哭了



▲你滿意自己的身高嗎？你知道又有哪些因素會影響身高嗎？（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

你有注意過自己的身高從何時開始停滯不長了嗎？身高，常是決定網友自尊心與信心的關鍵，從小到大因為長得矮而被同儕霸凌、欺負的個案更是數不盡！究竟怎麼樣能長得更高，也是少年少女及為人父母關心的事。物理治療師《三個字Sunguts》曾拍攝影片，分析「想長高？防變矮？關於身高的五個大秘密！」，有網友表示看完影片到醫院照X光，結果讓他哭了。



Sunguts說，身高並非最重要的事，但卻是為人父母與少年少女們最關心的事，雖然身高有8成以上都由基因所決定，高個爸媽容易容易生出高個兒的孩子，但天生若屬短小精幹型該怎麼辦？還有哪2成可靠自己努力呢？他在影片裡將為大家揭開關於身高的5個秘密。

1.骨頭生長板是身高的關鍵

Sunguts解釋，X光片裡的骨頭兩端是條細縫，而生長板這條細縫會於16～17歲時癒合，因此超過這年紀的人，基本上就沒什麼機會再長高了。

2.狂喝牛奶狂吃鈣片幫助不大

「並不是說你吃了多少鈣，就會全部補進你的骨頭裡，一切都是適量即可」，Sunguts認為，充足的運動才真能幫助骨頭對鈣質的吸收，對身體成長有幫助。但他說，打籃球、跳跳繩這類長輩稱之能狂長高的跳高運動，並不真的比其他運動來得更能把你拉長拉高。

過去已有研究顯示，青春期若做太多重訓會長不高，可能與過度重力的壓迫導致生長板受損有關，因此千萬別用成人重量讓孩子們做重訓。



▲小孩愛喝含糖飲會抑制生長激素分泌，而影響身高。（示意圖／記者許力方攝）

3.生長激素是青春期長高的關健

Sunguts分析，喝含糖飲料會讓胰島素上升，使生長激素間接被抑制，「因此有些小朋友喝手搖杯喝了一個下午，他的生長激素也會被暫停一個下午。」長期下來影響很大。另外，他也補充，小孩因為上課補習忙碌，平時只睡4～5小時，熟睡時間明顯不足，造成生長激素分泌較少，因此即使一次補眠睡個夠，也補不回短缺的生長激素。



4.兒童性早熟

像是月經太早來、長喉結等第二性徵，會使原本可長到16～17歲的生長板，只長到13～14歲就癒合。Sunguts指出「這問題通常是因為濫用藥物、食物受到汙染、日常化學用品等等」。

5.身高縮水＝椎間盤退化

Sunguts解釋，年輕時的椎間盤如吸飽水的海綿，能夠緩衝脊椎受到的各種力量，一旦過了30歲，「海綿」會開始自然脫水，越變越扁，身高也漸漸縮水。正常人超過60歲後，會比年輕時縮水2～3公分，屬椎間盤正常退化。然而長期姿勢不良，容易腰痛、脖子痛的人，通常都有椎間盤異常脫水之現象，身高也縮得更快更多。此外，還有些嚴重駝背的老人，則是因為骨質疏鬆，使得脊椎骨被壓迫，因此呼籲民眾們務必關心家中老人的骨質密度，避免他們跌倒骨折。

網友看完紛紛PO出自己身高，「覺得女生長不高還是有市場 男生長不高…繼續魯吧」、「小時候家裡超窮，沒錢買零食，只有正餐可以吃～～結果我現在180………因窮得福～～～﻿」、「俺就是性早熟加亂吃轉骨藥方的受害者，國小長痘痘，國一長喉結、腿毛、聲音變粗，只大幅長高一年，再來就凍漲到大學畢業了。 現在只有半殘170～」、「原來姿勢不良也會長不高，以後要多加注意﻿」絕望是我7年都無高過，永遠的155∪･ω･∪，重要是我男性﻿」、「原來我就是喝飲料長不高啊（尷尬）﻿」、「哭......去醫院拍完X光片了....嗚哇啊啊啊啊啊啊﻿」。