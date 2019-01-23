網瘋傳「睡覺穿內衣」防垂！婦醫曝封奶慘案：危害超過穿內褲

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記者李佳蓉／採訪報導

「睡覺究竟要不要穿内衣？」一直是女網友們討論的健康議題，因為網路曾瘋傳，穿內衣睡覺易得乳癌，但不穿內衣卻又怕雙峰受地心引力影響，越來越下垂嗎？究竟睡覺時要不要穿內衣，婦產科名醫鄭丞傑一一分析穿胸罩入睡壞處，其中包括呼吸不夠順暢、束縛感重，還可能阻礙血液及淋巴循環，影響乳房健康，帶來的危害甚至超越內褲；此外，他也提倡裸睡的優點，並直言「即使不裸睡的人也應該不要穿胸罩，只穿睡衣。」

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑接受《ETtoday健康雲》採訪，他指出，由於嬰兒一出生就是光溜溜裸體，病人手術台，放置導尿管、心電圖也都是各個局部裸露才能放置在人體器官上，因此人們必須對自己裸體時感到自在。對於睡覺要不要穿內衣，他直言，「我不贊成女生睡覺還穿著胸罩，因為它會綁住妳的身體，綁得很緊、很痛苦，所帶來的影響比穿內褲還要嚴重，能裸睡當然最好」，原因在於裸睡天然、自然，能幫助皮膚毛細孔自由呼吸。

許多女網友怕胸部變形，習慣穿著內衣睡覺，鄭丞傑認為，一直「綁著」對乳房週邊淋巴、血液循環都很不好，有的胸罩如雕塑身材的馬甲設計，硬擠出乳溝的內衣款式，千萬不能穿著睡覺！緊身胸罩勒得無法深呼吸，甚至阻礙腸胃蠕動，嚴重恐引起胃食道逆流，影響睡眠品質，「我對它的定位就像丁字褲，只建議在出席宴會或是特殊（情趣）情境穿」。至於女生們擔心胸部下垂的問題，他也認為，睡覺時仰臥胸部受地心引力影響很小，乳房會自然回歸原位，因此由下而上支撐乳房的胸罩有點多餘。



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除了睡覺時不穿內衣，鄭丞傑更提倡「裸睡」，他引述自己過去的受訪報導《裸睡是自在的開始？》指出，除非女生遇生理期，否則睡衣褲裡就不用穿內衣褲了，「全部都不穿我也是贊成」。裸睡能讓你少了束縛感，使身體皮膚達到全面呼吸效果，放鬆身心靈。他分享自己討厭泡男女共浴的溫泉，因為還得換泳衣泳褲才能下水，感覺是要游泳而非輕鬆泡溫泉，「既然要泡就要全身都泡進去，泡裸湯才對，穿泳衣無法達到泡溫泉或SPA的全面效果」，而裸睡也有異曲同工之妙，身體能自在與外界呼吸時，身體便能完全放鬆，達到零壓力的境界，如此的舒適感，就如同解放一整天下來被綑綁的束縛感。

鄭丞傑說，有些人因害羞而從未正視過自己的身體，甚至有些女生因此疏於仔細清潔私密處，下體藏汙納垢，「因為對自己裸體感到不自在，不敢好好清洗私密處是很可惜的」。他又提到，門診中很多「陰道痙攣」的患者兩腿併攏不敢愛愛，即為對性、對裸體感到畏懼，因內心的恐懼而影響與伴侶的性生活。無論男女，都得對自己的身體自在，男生需要常常自摸睪丸，才能揪出睪丸癌；而女生也得學會每月月経後自摸乳房，找出乳房問題，鄭丞傑認為「不要覺得這些地方不能摸，那都是身體的一部分，這是一個自我保健的方法」。

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關於裸睡的好處，鄭丞傑也分析出5點：

1.血液循環達到完全放鬆，使肢體更舒適。

2.皮膚可以自由吸收空氣，促進新陳代謝。

3.避免內衣褲成為黴菌孳生的溫床。

4.有利神經壓力的調節。

5.消除疲勞，放鬆肌肉的緊繃。

即便裸睡好處多，但鄭丞傑也說，最大的壞處即為冬天裸睡，家中沒有暖器便容易感冒，本想解放身體肌膚，最後卻因過了頭而變成嚴重感冒；另一種則是冬天一般人膀胱特別無力，夜晚起床上廁所，裸睡讓你冷得吃不消，這時候最好有一件罩袍。再來則是男生們在夜間快速動眼期都會勃起4次以上，而包皮褪下或是已割包皮者，裸睡時龜頭因易摩擦被單，造成非快速動眼期也會頻繁勃起，導致在半夜容易醒來造成困擾，因此建議如果有這種困擾的話，不妨穿個睡袍或內褲會好一點。