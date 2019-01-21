白木耳4項農藥殘留、蛋捲油脂標示不符　北市驗年節食品7件違規

▲蛋捲先生營養標示不符規定。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局於今（21）日公佈節食品抽驗，結果7件不符規定，3件「白木耳」分別檢出1到4項殘留農藥；1件「金針」檢出二氧化硫超量，另外3件則是標示不符規定。不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

台北市衛生局食藥科技正黃敬堯指出，共計抽驗木耳、金針、竹笙、蔬果、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果、米濕製品、豆製品、熟食等計199件，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、殘留農藥等，以白木耳不合格率最高。

另外，專案同時執行40件包裝食品標示檢查，其中2件蛋捲及1件豆丁，共計3件產品不符合規定，主要違規原因為成份及營養標示格式不符規定。

▲台北市衛生局公佈年節食品抽驗，3件白木耳檢出1到4項殘留農藥。

黃敬堯說，殘留農藥不合格產品，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款之規定，爰依同法第44條第1項第2款，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。品質檢驗添加物不合格產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第8款規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

標示不符規定則可依違反食品安全衛生管理法第22條第1項及第28條第1項規定，可依同法第47條第7款、第45條第1項處分責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下或4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

黃敬堯提醒，有氣喘病的患者，食用含有超量二氧化硫的食物，可能會產生不同程度過敏反應，引發哮喘與呼吸困難，另外，選購金針或木耳等產品時，應避免選擇聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，販售商於必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。

▲「金針」檢出二氧化硫超量4倍以上。

不合格產品資訊：



