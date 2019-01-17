亞培檢驗結果出爐！民眾投訴產品檢出「酵母菌、黴菌」

▲亞培安素沛力日前遭爆疑似變質有沈澱物。（圖／台北市衛生局提供）



記者趙于婷／台北報導

亞培日前遭民眾投訴發現亞培安素沛力（香草口味）及亞培安素原味不甜菁選產品出現豆花般塊狀沉積物，台北市衛生局今（17）日檢驗出爐。衛生局表示，進一步抽驗民眾投訴的同批號產品，結果民眾手上的產品檢出「酵母菌、黴菌」，其餘市面上同批號皆沒異狀。

亞培於107年9月份遭爆6款營養補充品變質但未自主通報，遭到衛生局依據《北市食安自治條例》裁處10萬罰鍰，相關產品經預防性下架後必須銷毀；107年12月20日又發生安素沛力 （批號87343RR） 與安素菁選 （批號 93768RN0）2020年1月1日，兩款產品時發現塊狀沉積物，且調查發現已有9件客訴，卻又未通報衛生局，當時再次依同法裁罰10萬元。

衛生局食藥科技正黃敬堯說，衛生局進一步檢驗民眾投訴的安素菁選（批號93768RN0）2020年1月1日的大腸桿菌、酵母菌、黴菌等微生素，結果民眾手上的產品確實檢出每毫升10個CFU黴菌跟酵母菌，其餘市面上同批號產品皆未有異狀。

黃敬堯進一步解釋，微生素檢驗結果是衛生指標，雖不至於直接致病，但卻足以顯示該產品衛生狀態不佳，在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，會再要求亞培做好製成、貨品運送、儲存等品質管理，預計一週後會再進一步追蹤。