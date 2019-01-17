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青椒超標11倍、萵苣含違法農藥！北市蔬果檢驗4件不合格

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台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。（圖／衛生局提供）

▲特選青椒驗出殺菌劑布瑞莫0.11ppm，超標11倍。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共4件不合格，「特選青椒」、「蚵白菠菜」、「青江菜」、「本島萵」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。其中特選青椒驗出殺菌劑布瑞莫超標11倍，本島萵（萵苣）更檢出「不得檢出」的殺菌劑護矽得。

台北市衛生局食藥科技正黃敬堯指出，此次共抽驗16件蔬果產品，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦並農政單位輔導農民正確田間施藥；另已通知台北農產運銷股份有限公司針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。（圖／衛生局提供）

▲青江菜檢出殺蟲劑克凡派1.35ppm，超標1.35倍。

台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。（圖／衛生局提供）

▲蚵白菠菜檢出殺蟲劑脫芬瑞0.05ppm，超標5倍。

黃敬堯表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，黃敬堯也提醒，購買時要優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。（圖／衛生局提供）

▲本島萵檢出「不得檢出」的殺菌劑護矽得。

台北市衛生局今（17）日公佈生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果。（圖／衛生局提供）

▲不符規定產品。

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關鍵字： 生鮮蔬果抽驗 台北市衛生局 青椒 萵苣
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