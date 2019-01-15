癌症46年居死因之首　衛生局「116場免費健檢」符合資格快去

▲癌症連續46年居死因之王，衛生局推116場免費健檢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據臺北市最新106年十大死因統計資料顯示，惡性腫瘤連續46年為市民死因首位。對此，台北市衛生局指出，已自1/12開始116場免費整合性健康篩檢，包括「成人預防保健服務」及「四大癌症篩檢」，凡符合成人健檢及四項癌症篩檢資格的民眾，都可以攜帶健保卡就近參加。

台北市政府衛生局黃世傑局長表示，台灣生活飲食習慣受西方文化影響，高脂、高糖、低纖維等，再加生活忙碌、工作時間長、壓力大、缺乏規律運動及有菸檳習慣，增加罹患癌症或慢性病的機率高。

去年台北市107年整合性篩檢共有1萬2,861人參與，發現疑似癌症異常個案數為515人次，慢性病異常比例血壓27.04%、血糖19.50%、血膽固醇46.34%，108年為擴大服務，增加社區型至55場及醫院型至61場，共116場。

台北市立聯合醫院忠孝院區郭麗琳醫務長指出，因為慢性病或癌症前期症狀較不明顯，民眾容易自覺健康狀況良好而忽略定期健康篩檢，往往有症狀時已影響治療，因此，應該定期進行健康檢查，以早期發現癌症及慢性病。

健康管理科林夢蕙科長說明，衛生局、十二區健康服務中心結合北市特約醫療院所，在社區學校、區（里）民活動中心或醫療院所等，自108年1月12日起提供116場免費整合性健康篩檢，符合「40歲~64歲每3年1次」、「65歲以上每年1次」、「四項癌症篩檢（子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌）」資格的民眾都可以參加。

【四項癌症篩檢】

1.大腸癌

每1-2年糞便潛血檢查可降低50-69歲民眾結直腸癌死亡率15%-33%。

篩檢對象：50-75歲。

篩檢方式：糞便潛血免疫法檢查。

篩檢頻率：2年1次。

2.口腔癌

35歲以上有菸酒習慣男性，每3年做1次口腔黏膜目視檢查，可降低43%死亡率。

篩檢對象：30歲以上吸菸或吃檳榔的民眾。

篩檢方式：口腔黏膜檢查。

篩檢頻率：2年1次。

3.乳癌

每1-2年做一次檢查，可降低50-69歲婦女乳癌死亡率21-34%。

篩檢對象：45-69歲女性、40-44歲具乳癌家族史者。

篩檢方式：乳房X光攝影。

篩檢頻率：2年1次。

4.子宮頸癌

每年檢查1次，可降低60%-90%發生率及死亡率。

篩檢對象：30歲以上女性。

篩檢方式：子宮頸抹片檢查。

篩檢頻率：每年1次。

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