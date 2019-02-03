鹽、油都忌口！　「安心年菜」讓心衰竭患健康過年

▲酪梨海鮮總匯。（圖／高雄榮總提供，下同）

生活中心／綜合報導

心衰竭高居國人十大死因第二位，僅次於惡性腫瘤，患者飲食有諸多禁忌，面對飯桌上的豐盛年菜，只能淺嚐即止。高雄榮總營養室根據心臟衰竭飲食原則，設計8道美味年菜，讓患者過年不用看著美食乾瞪眼，也能吃得健康又滿足。

高雄榮總營養室主任王雅君表示，心臟衰竭患者應把握少鹽、少水分原則，因為鹽分太高會造成體內水分不易排出；合併呼吸急促、喘、下肢水腫等症狀者，也要避免醃製食品如滷味、醬菜等。若合併糖尿病症狀，也要注意澱粉量和醣類攝取。

高雄榮總設計的8道心衰竭年菜分別為：

一、上湯煨豆腐

豆腐本身含有豐富的鈣及植物性蛋白質不含膽固醇。以鉀、鎂含量高的番茄及新鮮蔬菜熬煮成的高湯慢火燉煮非常適合咀嚼不便的長輩。

二、義式紙包魚

使用香草植物及番茄、檸檬等取代鹽、味精的添加不但健康更加美味。魚肉中有ω-3多元不飽和脂肪酸保護心血管功能。

三、鄉村燉飯

胚芽米含有豐富的維生素B群及纖維利用昆布及柴魚增添鮮度且不油膩。且胚芽米經過蒸氣悶煮後質地柔暖易消化吸收減少腹脹或脹氣之不適感。

▲鄉村燉飯。

四、酪梨海鮮總匯

利用番茄、洋蔥、香菜等天然辛香素材加上橄欖油製成的莎莎醬取代傳統的美乃滋清爽無膽固醇。橄欖油及酪梨富含單元不飽和脂肪酸海鮮含有ω-3多元不飽和脂肪酸皆有益血液循環。

五、鮮菇燴絲瓜

絲瓜及菇類熱量低且含有豐富的纖維質有助於體重控制、降低血脂及改善便秘。

六、金瓜排骨

豬肉豬瘦肉及南瓜皆具有豐富的維生素B群且利用蒸煮方式烹調肉質軟爛易消化對於使用利尿劑的病友可補充流失的維生素B群。

▲安心8年菜之一的「金瓜排骨」。

七、繽紛四季

以新鮮蔬菜為主含有大量的鎂、鉀、葉酸及維生素C與B群這是一道具有養生概念的五色蔬食。

八、長年雞湯鍋

在冬季才會出現的大芥菜有豐富的鉀、葉酸及維生素C搭配雞肉一起食用可去油膩並增加清甜的風味；加入蛤蜊可提升鮮度減少鹽及味精的使用量。要提醒有水腫的病友雞湯的攝取不宜過量。

王雅君提醒，家中若有心衰竭患者，飲食應該「止重鹹，改清淡」，尤其可選擇含有維生素B群的食物，如葉酸、維生素B6、B12等，可達保護心臟的功能。富含ω-3多元不飽和脂肪酸的海鮮及單元不飽和脂肪酸的食物，也有助於降血脂，只要依照上述方法烹調，就能讓患者吃得開心，健康過好年。

▼繽紛四季。