2018年網友最熱議10大食安事件　「4大外患」2019年繼續燒！

▲非洲豬瘟是2018年最後網友熱議食安議題。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

文／食力

你以為食安議題只有跟「黑心廠商」有關嗎？《食力foodNEXT》2019年1月11日公佈2018年最受Facebook網友熱議的十大食安事件，有別於往年食安事件多與黑心廠商或殘留超標有關，2018年由「外來的食安威脅」搶佔四名，包含「非洲豬瘟、日本核食進口、禽流感、中國戴奧辛大閘蟹」，前三者直至2019年仍在持續發展中。

面對有史以來最兇猛的非洲豬瘟疫情威脅，這場防疫保衛戰又該怎麼打？2019年的食安重點，不止安內、還要攘外！

2018年最受Facebook網友熱議的十大食安事件：

1、非洲豬瘟

2、日本核災地區食品輸台

3、老虎堂廣告不實

4、禽流感

5、尼龍袋燙米粉

6、酸鹼體質說創始人被判罰

7、乃卡巴精藥殘蛋

8、戴奧辛大閘蟹

9、萇記泰安發霉蛋

10、蘋果西打變質

▲老虎堂2018年被踢爆廣告不實。（圖／記者彭懷玉攝）

難纏外患大舉入侵令人頭痛：非洲豬瘟、日本核食、禽流感、中國戴奧辛大閘蟹

《食力》連年觀察分析台灣食安事件的發展脈動與民眾關注的面向，發現2016～2018年這三年的食安議題已持續在轉變中，從2018排行榜可發現，與以往常見的「殘留超標、混充造假、過期改標、生菌超標」等四大類食安事件相當不同。

過往食安事件與廠商作為以及食品安全衛生把關較有關係，但2018年的事件類型卻已跳脫出以往、且更為複雜，已進一步擴增到食物源頭的防疫與污染問題，甚至是難以掌握的「境外」。

若是食安問題發生在台灣本地，加強政府管理與溯源政策或許可以解決大部分的問題，因此2018年的「食安內患」或許沒辦法一下子根絕，但還有可以努力的方向。

但最令人頭痛的就是源頭在境外，台灣難以預防、只能抵抗的「外患」：來自中國的非洲豬瘟、禽流感、戴奧辛大閘蟹，以及日本核災地區食品是否要進口的議題。這四個議題的年度總討論聲量高達517萬4942，佔了年度排行總聲量（586萬8739）的88%！可見食安外患的侵襲在2018年不僅是民眾關注的要點，也是最讓政府頭痛的原因。

▲中國戴奧辛大閘蟹流入台灣，一度造成恐慌。（圖／食藥署提供）

2018非洲豬瘟聲量為三年之最 僅5個月就飆至397萬！

其中，高居討論聲量排行位居第1名的非洲豬瘟，聲量達到397萬3769則、更是近3年來網路聲量的最高點，遠遠超過2017年冠軍「戴奧辛殘留雞蛋事件（73,099）」及2016年冠軍「進口燕麥片驗出農藥殘留（23,924）」，且疫情仍在延燒中，討論度也持續高升。

面對這號稱比人類愛滋病還要可怕的世紀之毒，有史以來最兇猛的非洲豬瘟疫情威脅，台灣這場防疫保衛戰該怎麼打，才不會重蹈1997年口蹄疫的覆轍，是目前等同國安等級的食安防疫重點。

2019食安管理關鍵：不止安內、還要攘外！

當食安源頭在境外，邊境管制與輸入管理就是重點，日本核災地區食品進口和中國戴奧辛大閘蟹還能用檢驗在邊境把關，但是禽流感除了候鳥的空襲，還有病毒在地化的擴散。

而非洲豬瘟的威脅更是「陸海空」齊發，有疫區來的海漂豬、有在機場驗不完的違禁肉製品，還有國內養豬產業廚餘退場問題，此次防疫難度之高號稱歷年之最，2018來的此波外患若擋不住，2019年傷害到的不只是食安民生、還是整體產經面的大崩盤！