馮媛甄甜心媽咪育兒趣

擁有可愛娃娃音、水汪汪大眼，素有「小林志玲」之稱的馮媛甄，於2015年與知名賽車手林帛亨結婚，女兒「001」（林玲衣）目前10個月大。馮媛甄婚後以家庭為重；有了小孩之後，更花了許多時間照顧孩子、放慢生活步調陪伴孩子成長，凡事皆親力親為。究竟這位個性開朗、講話率真的漂亮甜姐兒，當媽媽以後發生過哪些有趣的事呢？一起來瞧瞧一家人爆笑又溫馨的家庭對話與幸福故事。

健忘好像會傳染？一家人都很健忘

馮媛甄笑說，自己與老公、婆婆都很健忘。馮媛甄懷孕時，曾經多次將提款卡的密碼記錯，導致三張提款卡都被鎖卡，只好打電話請銀行協助。她將這件事跟老公講，老公先笑她健忘，沒想到老公比她更健忘，出國提錢時，竟然只記得拿錢，卻忘記拿走提款卡，只好掛失；也曾經有一次「夫妻倆一起健忘」：夫妻倆一起去便利商店提錢，卻又只記得拿走錢、忘記拿走提款卡，好險最後成功找回提款卡。



後來把這些事跟婆婆講，婆婆也數落自己的兒子：「你又沒懷孕，怎麼連你都這麼健忘！」還提醒夫妻倆：「你們兩人都健忘，以後帶小孩出門，記得要將小孩帶回家。」婆婆這麼說了以後，有一天婆婆抱著愛犬下樓去樓下管理員那裡領取包裹，沒想到上樓之後才發現，自己只記得將包裹帶上樓，卻將愛犬忘在樓下管理員那裡！馮媛甄笑說：「因為我們一家人都很脫線，很怕以後小孩帶出門卻不慎遺忘在外面，所以已經買好防走失牽繩了，以防萬一。」

忘了報戶口，被政府關切

生產後，馮媛甄在產後護理之家坐了1個月的月子，回家後婆婆又幫忙再坐1個月的月子，每天吃吃喝喝很開心，完全忘記替小孩報戶口，有一天接到社會局打來關切的電話：「請問您是馮小姐嗎？」她回答是以後，對方說：「我這裡是社會局。請問您是不是在2月14日生了一個小孩？因為您都沒有報戶口，如果再不報戶口，我們要派人去關切一下小孩過得好不好……。」馮媛甄聽了嚇了一大跳，隔天趕緊去替小孩報戶口。

※最晚何時必須報戶口？

在小孩出生後的60天以內，必須提出申請。如果超過60天還沒報戶口，會被處以300～900元的罰鍰。到戶政事務所辦理出生登記時，只要申請人一人來辦理即可，不用帶小孩一同前往。

替孩子取名超阿莎力，簡單又好記

替孩子取名時，馮媛甄覺得自己的名字筆畫很多，想替孩子取比較簡單的名字，不然如果名字筆畫太多，「考試時，別人都開始回答試題了，孩子可能還在寫自己的名字」，想取簡單、又不會有難聽綽號的名字，夫妻倆決定叫女兒「玲衣」，冠上老公的姓，就是「林玲衣」，簡單、好聽又好記，諧音就是「001」。之所以取衣服的「衣」，也是想說比「依」簡單，而且希望女兒至少能吃得飽、穿得暖就好。馮媛甄也笑著說，帶女兒去打疫苗時，醫師跟她說，自己一整天下來看了那麼多個小孩，只記得她女兒的名字，「001」真的很好記！

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年1月號。https://bit.ly/2AIzzbl

