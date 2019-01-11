公園常見健身器材超好用！　教你如何用鍛鍊肌群

▲公園器材也可以達到健身的效果，這對銀髮族來說是大好的消息，只要去附近的公園就能鍛鍊身體。（影／健健兄弟提供，請勿任意使用）

▲有些人為了省下健身房的月繳費用，寧願在家自己DIY鍛鍊肌肉，但其實公園也有幫助健身的設備。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

不想每個月花錢到健身房，你還有這個選項！有些人為了省下健身房的月繳費用，寧願在家自己DIY鍛鍊肌肉，不過對想要在外面呼吸新鮮空氣的銀髮族來說，公園設備的器材就能解決以上兩項需求啦！沒時間去健身房沒關係，健健兄弟要教你善用你家附近公園的設備，在公園也能達到很好的健身效果。

▲使用雙人扭腰器時，速度要儘量放慢，到最底端時將動作停止，這可以更加延伸豎脊肌群。（圖／健健兄弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

肩關節康復器

身體中線要對準器材的中心，然後可以依照身高調整器材高度，這能增加關節的活動度。



雙人扭腰器

扭腰時速度儘量放慢，到最底端時將動作停止，這可以更加延伸豎脊肌群，若要更進階的話，將前腳放置前方，再把活動做到更頂端，有助拉伸束脊肌群及背部肌群。

▲上肢牽引器是針對肩膀肌群和背部肌群做訓練，注意肩膀及肩胛骨要穩定，雙腳與肩要同寬。

上肢牽引器

是針對上半身肌群做訓練，包括肩膀肌群和背部肌群，注意肩膀及肩胛骨要穩定，雙腳與肩要同寬，速度不能過快，慢慢提升肌力和肌耐力很重要。



雙人漫步機

能鍛鍊大腿前側的股四頭肌、大腿後側肌群、腿肌、小腿肌，能有效增強肌力和肌耐力，使用時除了確保背部打直、重心集中在腳後跟以外，速度也不能太快。

▲做X棒式的時候，交替轉換重心的動作要放慢，才能更多啟動身體側部肌群。

X棒式

只要有一張板凳，這一個健身技巧就行得通，Mike 說，做X棒式的時候，手臂先放於平面，身體與地面呈45度，起始姿勢要確保雙腳併攏並微蹲，髖關節角度卻是維持中立，訣竅在雙腳像X型交替踏出，交替轉換重心時動作要放慢，才能更多啟動身體側部肌群。

▲深蹲轉體是全身性的動作，不但能訓練身體下肢及核心，還能增加上半身的活動度。

坐式深蹲加上上半身肩伸是另一種零器材的鍛鍊方法，它可以加強全身肌力，為避免受傷務必要慢慢地做。Sting 說，深蹲轉體是全身性的動作，不但能訓練身體下肢及核心，還能增加上半身的活動度，但它一樣要慢慢地做，是一個非常棒的免健身房鍛練方法。

健健兄弟，『職能治療師』與『健身教練』的組合，讓『健身』帶你強化身體肌群，『職能治療』修復你受傷的身體，不只學到健身相關知識技巧，更能把職能治療專業知識內容運用在生活上，現有經營：粉絲團、YouTube頻道