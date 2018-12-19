長輩的手時而抬不起來？　兩個運動改善五十肩

▲全職媽媽要當心，手會不會有時麻麻的感覺，甚至沒力抬起來？（影／健健兄弟提供，請勿任意使用）

▲家庭主婦因為成天待在家，時常邊做家事邊打電話，不知不覺就讓五十肩找上門了。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

你的家是全職的母親嗎？媽媽們，你是否開始意識到有時手不知怎麼了，就是抬不起來？回顧你一天的生活，你的手總忙著用手機打電話聊天，邊用手機邊做家事，邊用手機邊煮飯，連出門也離不開手機，漸漸的，你得了五十肩。有這樣困擾的媽媽們，健健兄弟要從職能治療師的角度給你建議，幫助你擺脫五十肩。





▲做肩膀爬牆運動的時候，要確保腰椎的弧度是正直的。（圖／健健兄弟提供，請勿任意使用）

健健兄弟的 Mike 提到，可以嘗試做以下緩解動作，第一就是肩膀爬牆運動，首先面對牆30公分，把手放在肩膀的高度，慢慢用手指往上爬。當你覺得肩膀有緊繃感就稍微停下，到了最高點時，要確保腰椎的弧度是正直的，Mike 建議，每天只要做五或六次算一回，做足三回即可，想到隨時就拉。

▲肩關節被動肩拉運動的訣竅在於身體做擺動，不在手或肩膀的力量。（圖／健健兄弟提供，請勿任意使用）

第二個緩解五十肩的運動叫做肩關節被動肩拉。Mike 說，其目的要運用手臂的重量和握著水瓶的重量，然後拉開其沾黏的部位，但千萬不可用手或肩膀的力量去做甩動，這樣會導致該部位發炎或產生更嚴重的症狀。這個運動有三個階段，其一、身體前後搖擺，保持前60°到後髖關節前側，大概10次；其二，身體左右搖擺，保持在兩側髖關節，若發覺第一次很難抓對位的話，身體也可大幅度擺動；最後，身體繞圈搖擺，想像自己在手臂麻掉的狀態轉圈圈，建議每五圈換方向，亦可酌量增加次數。

Mike 提醒，不要長時間維持固定姿勢使用手機，若有發現有五十肩的症狀或疼痛，還是要讓專業醫師評估。

健健兄弟，『職能治療師』與『健身教練』的組合，讓『健身』帶你強化身體肌群，『職能治療』修復你受傷的身體，不只學到健身相關知識技巧，更能把職能治療專業知識內容運用在生活上，現有經營：粉絲團、YouTube頻道