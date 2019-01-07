內視鏡剝離術刮掉整片癌細胞！　醫師曝「3種癌症」最適合

▲內視鏡黏膜下剝離術示意圖。 （圖／陳季宏醫師提供）

生活中心／綜合報導

根據國建署公布最新國人十大癌症，大腸癌位居首位，胃癌和食道癌分別第八及第十，雖然罹癌的原因複雜，但提早發現，醫生就可以透過「內視鏡黏膜下剝離術」，用電刀從黏膜下層將癌腫瘤整片「刨除」，相較中晚期才發現的病人，在耐受度甚至是術後的效果都差很多。

「提早發現及時治療，是治癌的金科玉律。」澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師陳季宏舉例，曾有一名82歲的男性患者，3年來深受胃食道逆流和慢性胃炎困擾，經胃鏡檢查也未發現有胃潰瘍情形，去年6月間再定期做胃鏡檢查，切片檢驗才發現是惡性胃癌。

▲醫師幫病人做醫療檢查。（示意圖／記者謝婷婷攝，下同）

陳季宏表示，這名患者屬一期胃癌，經電腦斷層檢查該癌腫瘤還沒有侵犯到胃壁肌肉層，也無遠處轉移情形，經患者同意做「內視鏡黏膜下剝離術」，成功將胃癌腫瘤完整剝離，無需再做化療，目前術後良好。

另一名患者也同樣因為醫療技術進步而受惠。陳季宏指出，53歲的男性患者從年輕就有菸、酒、檳榔的習慣，當發現自己吞嚥時有異物卡卡的感覺，經檢查在食道中段有一處大小約2公分的一期惡性腫瘤，再經電腦斷層檢查，腫瘤條件適合做內視鏡黏膜下剝離術，術後情況良好。

▲即早發現罹癌，可以透過電刀把癌細胞整片「刨除」。

據了解，「內視鏡黏膜下剝離術」需要全身麻醉，醫生再用內視鏡從患者的口腔進入胃裡，對癌腫瘤施打藥物讓它腫脹，形成一個小小的丘狀，再以特殊的電刀在腫脹的腫瘤周圍劃開掀起，伸入腫瘤黏膜下方將它剝離，剝離的癌腫瘤組織由口腔取出。

陳季宏說，這種手術在黏膜與肌肉層間完全將癌腫瘤組織「刨除」乾淨，相當講究精準，最適合早期胃癌、食道癌、大腸直腸癌的治療，但先決條件是癌細胞尚未侵犯到深層黏膜下層或肌肉層、未遠處轉移。

▲窄頻內視鏡檢查。

陳季宏解釋，胃癌和食道癌由口腔進入腫瘤處手術，大腸直腸癌則由肛門進入，與傳統手術或多孔腹腔鏡手術不同，不會在身體外觀留下傷口，且住院期間更加縮短。他提醒，罹癌最重要的是要在最早期發現蹤跡，趁還未擴大侵犯和轉移之前「連根刨除」，以免後患無窮。