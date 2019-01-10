感冒12大迷思你有幾項？3分鐘測出你的感冒IQ指數

▲感冒不用看醫生，病就會自然好？關於感冒的迷思，你知道多少？（圖／達志／示意圖）

文／楊素卿、黃宗瀚

「感冒不用看醫生，七到十天內自然會好？」、「感冒不用怕，喝個薑湯把汗逼出來，就OK？」、「咳嗽時，應該喝枇杷膏、冰糖燉雪梨來止咳？」。關於感冒，到底我們做對了哪些，又錯做了哪些？想知道自己對感冒的保健知識有多正確、IQ指數多高，只要做做下面這個小測驗，就知道你到底合不合格！

▲中醫師針對每一個感冒患者，開出個別適當的處方用藥，百分之百量身訂作、對症下藥，治療的效果一樣很不錯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

迷思1

Q：感冒應該看西醫好得快，中醫只能調理身體？

A：錯。中醫治療感冒有極佳的療效，處方適當一樣可以在短時間內緩解各種不適。

實際上，只要透過詳細地「望（用眼睛看）、聞（用鼻子聞）、問（用嘴巴問）、切（用手摸、敲或按）」四診，中醫師就可以知曉患者的病情、症狀，針對每一個感冒患者，開出個別適當的處方用藥，百分之百量身訂作、對症下藥，治療的效果一樣很不錯，在短時間內改善諸多感冒不適不是問題，而且還可以避免嗜睡、口乾、腸胃不適等西藥的副作用。另外，如果能再配合食療或刮痧等非藥物療法，來提升身體的抵抗力，感冒症狀就能夠更快解除！

迷思2

Q：感冒不用看醫生，等它自然好就好？

A：錯。中醫認為感冒不能輕忽，因為它可能會併發很多意想不到的後遺症。

站在中醫的角度來看，單純的感冒的確是小病，但是，小病不治療很有可能會演變為較嚴重的病情，甚至引起大病。在臨床門診上，我就經常碰到這樣的案例，患者初期的感冒症狀例如鼻塞、流鼻水、喉嚨痛都好了，但是咳嗽卻長達二個多月還不好，而且本來只是有痰，最後咳到痰中帶血絲、胸口疼痛，拖到情況變嚴重了，才肯就醫。

我們常說「預防」，很多人以為中醫說的「治未病」是單指「未病防變」，就是還沒發病之前好好調養，讓身體不生病。實際上中醫認為，「預防」除了該防止疾病的「發生」，同時也該防止疾病的「發展」，這就是所謂「既病防變」。換句話說，就是生病了要治療，以免小病不治釀大病。

▲感冒時喝薑湯的確能幫助發汗，但並不是所有感冒的人都適合喝薑湯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

迷思3

Q：感冒喝薑湯就對了？

A：錯。不是每個人感冒都適合喝薑湯，若有發冷、鼻水清且稀的狀況時，喝薑湯才有幫助。

感冒時喝薑湯的確能幫助發汗，但並不是所有感冒的人都適合喝薑湯。若是感冒時出現怕冷、流鼻水或者鼻涕清且稀的不適症狀時（風寒型感冒），不妨先試試喝熱熱的薑湯，相信會讓你比較舒服。相反的，如果感冒時有喉嚨痛、扁桃腺發炎、流黃鼻涕、痰很濃稠的症狀時（風熱型感冒），千萬不要喝薑湯，以免越喝喉嚨越痛，鼻涕和痰越變越黃稠。這時候，我比較建議喝魚腥草茶、金銀花甘草茶、薄荷茶等。

迷思4

Q：感冒喉嚨痛時，喝膨大海很有效？

A：錯。膨大海的確可以緩解喉嚨痛，但不是每個人感冒都能喝，鼻涕和痰濃稠、沒有發冷的人較適合。

膨大海和薑湯一樣，不是每個人感冒都適合飲用。如果感冒的時候，除了喉嚨痛之外，還有扁桃腺發炎、身體發熱流汗、鼻涕和痰又黃又稠等現象（風熱型感冒），那麼你就可以借用膨大海來舒緩喉嚨不適。但是，如果喉嚨痛之餘，你怕冷、鼻涕和痰屬白、稀症狀（風寒型感冒），也沒有出現發熱現象，你就不能用膨大海來舒緩喉嚨不適。這時候建議可以試試用茶葉水或甘草水來漱口，以緩解喉嚨痛的不適症狀。

▲枇杷膏屬性偏涼性，當身體有發炎、發熱狀態時，用它們來除去燥熱，滅滅體內的小火才有效果。（圖／達志／示意圖）

迷思5

Q：感冒咳嗽時，應該喝枇杷膏、熱檸檬水、冰糖燉水梨來止咳？

A：錯。鼻涕和痰黃且濃稠、發熱的人，才適合熱檸檬水、冰糖燉水梨。至於枇杷膏則只適合感冒後期使用。

在中醫理論中，食物有不同特性，如寒性、熱性、溫性、涼性和平性。該選擇哪種特性的食物，必須按照身體狀態決定。上面提到的檸檬、水梨、枇杷膏等，屬性上都偏涼性，當身體有發炎、發熱狀態時，用它們來除去燥熱，滅滅體內的小火才有效果。所以，一般說來，感冒咳嗽時，身體還伴隨著體溫高、痰液鼻涕黏稠等發炎狀態，比較適合進行上述食療。

至於枇杷膏屬性上也偏涼性，但只建議感冒後期咳嗽服用。市售枇杷膏成分不盡相同，不過一定含有枇杷葉，中醫認為枇杷葉具有收斂的作用，病程走到末期才是它最佳的使用時機，所以建議感冒後期再用來止咳。但是，如果後期咳嗽伴隨著很多痰，就不適合喝涼性的枇杷膏，以免越喝痰越多。

迷思6

Q：感冒時不能吃生菜、水果？

A：對。出現黃痰、發熱症狀，適量食用蔬果能緩解症狀，至於生菜則建議暫時遠離。

從中醫角度來看，蔬果的確多半屬性寒涼，但也有屬性溫平者，不能一概而論。感冒可不可以吃蔬果、該吃什麼樣的蔬果，主要還是以感冒症狀作為依據。如果出現鼻涕、痰液黃稠、喉嚨腫痛等症狀，代表體內過熱，這時候來一些屬性寒涼的蔬果，例如水梨、白蘿蔔榨汁、冬瓜湯等，有助於解除身體的熱，緩解症狀。

相反的，如果出現鼻水直流、發冷等症狀，代表體內熱量不足，攝取蔬果最好適量別大量，可選擇蘋果茶、烤甘蔗汁、蔥泡鹹檸檬片，以及薑炒的蔬菜和蔥花蛋湯等。至於生菜、生菜沙拉，原則上感冒期間不建議食用。從中醫的角度，冷性的生菜和沙拉最易傷脾而降低人體正氣。

▲在中醫的角度來看，感冒期間其實並不適合吃薑母鴨進補，恐怕只會造成邪氣滯留，適得其反越補越大洞。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

迷思7

Q：感冒時不能吃薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐？

A：對。感冒時不適合進補，以免越補越大洞。

傳統觀念上，認為感冒時身體很虛，應該要吃吃薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐等可以讓身體溫暖、補充元氣的食物，好讓身體有本錢和感冒對抗，早日趕走感冒這不速之客。但站在中醫的角度來看，感冒期間其實並不適合進補，這時候忙著進補，恐怕只會造成邪氣滯留，適得其反越補越大洞，不僅無助於加速康復，還可能弄巧成拙，讓感冒變得更嚴重。中醫認為，感冒最基本的飲食原則就是「清淡」，尤其要忌高油、高鹽、高糖等油膩、厚重的飲食。吃點溫熱的清粥、喝點溫熱的湯品，讓身體微微發汗，對感冒的人來說才是最佳飲食。

迷思8

Q：身體太虛才會感冒？

A：對。正氣不足較易感冒。造成正氣不足的原因很多，現代人要特別注意飲食、作息不正常，以及壓力和情緒問題。

造成正氣不足的原因很多，有外來的因素（外因），也有內在的因素（內因）。根據多年臨床看診經驗，我發現現代人因內因造成感冒（內傷感冒）的比例，有明顯攀升的趨勢。內傷感冒最大的特徵就是感冒一直反反覆覆，很難痊癒，或者動不動就感冒。這類感冒和生活作息、飲食習慣、壓力、情緒息息相關。想減少內傷感冒頻率，除了作息、飲食要正常之外，也該學會處理情緒，別讓它們成為感冒，甚至是危害健康的幫兇。

▲中醫認為蔥和薑具有解除痠痛、發散風寒、殺菌的效果，攝取後身體會微微發汗，有助於感冒病毒的排出。（圖／達志／示意圖）

迷思9

Q：感冒喝雞湯，身體好得快？

A：對。雞湯有緩解感冒不適的效果，但要記得加蔥或薑。

感冒喝雞湯是阿媽級的緩解偏方，雖然不是很贊成（因為不好拿捏）但現在經科學研究發現，雞湯中的黏液的確能夠吸附感冒病毒並將它帶走。不過，喝雞湯是有講究的。雞湯單喝效果不會太顯著，建議不妨加二支蔥（完整的蔥，包含蔥白和蔥綠），若能再加上二片薑就更棒了。中醫認為蔥和薑具有解除痠痛、發散風寒、殺菌的效果，攝取後身體會微微發汗，有助於感冒病毒的排出。

另外，很重要的一點是雞湯必須看人喝。在身體疲勞寒冷、不會流汗、沒有發熱、鼻涕痰液清且稀的狀況下，才可以喝雞湯。因為這些人需要補充熱能，幫助身體發一點汗，感冒才會好得比較快。如果你已經全身發熱、不斷發汗、鼻涕痰液濃稠，那麼就不可以喝雞湯了，反而應該選擇金銀菊花茶、水梨燉橘皮，芫荽蘿蔔湯、青蔥豆腐蛋花湯等。

迷思10

Q：冬天才容易感冒，夏天比較不會感冒？

A：錯。夏天大家總是貪涼，容易忽略保暖這回事，所以夏天感冒反而比冬天多。

很多人都以為夏天不會感冒，實際上，我發現現代人在夏天罹患感冒的機率，比冬天還來得高一些。主要原因不外乎大家貪涼，以及疏忽了保暖工作。台灣的夏季不僅高溫還很潮濕，因此，各式各樣的消暑妙招紛紛出籠，最常見的不外乎躲進冷氣房吹個爽快，再不然就是猛灌冷飲、猛啃冰棒。這些做法的確可以在第一時間壓制熱氣，不過，

站在中醫的角度來看，這樣的行為無異是飲鴆止渴般的自殺式行為！

夏天我們體內本來就會積存比較多的熱氣和濕氣，吹冷氣、喝涼水只會把熱和濕留在體內造成感冒。濕熱是夏季百病之源，應該要加強體內的水分代謝，讓濕氣排除體外，才能真正消暑且預防夏季感冒。建議可以多喝綠豆薏仁湯、百合杏仁茶、蘇葉陳皮茶、蓮藕茶。另外，在冷氣房時別忘了保暖。

▲感冒多喝水並沒有辦法加速復原，也無法對抗感冒，它的作用頂多是補充水分，讓鼻涕和痰液變得較不濃稠。（圖／翻攝自pixabay）

迷思11

Q：感冒就應該要多喝水？

A：錯。要不要多喝水因人而異，喉嚨乾、喉嚨痛、糞便乾硬的人才需要多喝水。

感冒時到底要不要多喝水，應該要看個人的狀況。如果出現體熱、喉嚨痛、喉嚨乾、大便乾硬、口渴等症狀，代表身體缺水，這時候應該要多喝水。但若症狀是痰很多、大便很稀，這代表體內的水太多了，就不需要再刻意一直補充水分，以免弄巧成拙。另外，也要特別提醒，不少人以為感冒就該喝熱騰騰的白開水，這是錯誤的，水應該要溫涼不燙口，以接近室溫為最佳。

實際上，感冒多喝水並沒有辦法加速復原，也無法對抗感冒，它的作用頂多是補充水分，讓鼻涕和痰液變得較不濃稠，排出時可以更順利。我認為大家都應該學會傾聽身體的聲音，倘若身體真的需要水分，它自然會透過口乾口渴等方式來提醒我們。想要對抗感冒，與其多喝水，不如多休息。

迷思12

Q：感冒了要多攝取維生素C？

A：錯。未感冒時攝取足量的維生素C有益身體健康，但症狀嚴重時再補充，恐怕已來不及。

維生素C在治療和預防感冒上的效果，目前還是撲朔迷離，眾說紛紜，處於未定論的狀態。部分研究言之鑿鑿指出維生素C的確能幫助預防感冒，同時也可以緩解感冒症狀，並且縮短病程，但部分研究卻持相反意見，認為維生素C無法預防感冒，對緩解感冒症狀也沒有幫助。

根據自身以及臨床看診經驗，我認為維生素C的確有提高抵抗力、增強抗菌力的功效，但必須透過平日均衡的飲食來攝取，才會發揮保健的效果。倘若想要用它來對付感冒，恐怕只有在未感冒及感冒非常初期時才有效果。在鼻涕痰液齊發時服用，絕對來不及。想要遠離感冒危機，營養均衡認識自己體質是重點。建議大家應該要在平日就按照自己體質攝取全方位的營養才是！

本文摘自《為什麼你動不動就感冒？風邪‧情緒‧壓力‧作息失調（二版）》／楊素卿（台北市立聯合醫院中醫院區針灸科主任）、黃宗瀚（上海鼎漢中醫門診部院長）／新自然主義